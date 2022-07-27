МиГ-23: многорежимный истребитель

55 лет назад, летом 1967 года, свой первый полет совершил истребитель МиГ-23. Впервые в СССР создавался самолет для воздушного боя на средней дальности, многорежимного полета и атаки цели с любого ракурса и на фоне земли. Изменяемая стреловидность крыла, доплеровский радар и новые самонаводящиеся ракеты обеспечили выполнение технического задания. Выбранная аэродинамическая схема отлично показала себя, и на ее основе разработали ударный самолет – истребитель-бомбардировщик МиГ-27.

МиГ-23 стал новой ступенью в истории ОКБ генерального конструктора А.И. Микояна. Долгие годы самолет являлся визитной карточкой ВВС СССР и поставлялся в армии других стран. Кроме того, он заложил основу для будущих разработок отечественных авиастроителей.

Крыло приходит в движение

Улучшить не слишком хорошие взлетно-посадочные характеристики сверхзвуковых самолетов можно двумя решениями: установкой дополнительных подъемных двигателей или применением изменяемой геометрии крыла (крыла с изменяемой стреловидностью). Об использовании такого крыла на новой машине в ОКБ генерального конструктора А.И. Микояна задумались задолго до первого вылета МиГ-23 с подъемными двигателями, более известного как МиГ-23ПД.

Еще на этапе постройки МиГ-23ПД стало ясно, что схема с подъемными двигателями для боевого самолета перспектив не имеет. Дальнейшие непродолжительные испытания показали, что такие двигатели ухудшили весовую отдачу на крейсерском и боевых режимах из-за перевозки на борту такого «балласта». Кроме того, радиус боевого применения из-за большого расхода на взлетно-посадочных режимах сокращенного запаса топлива не удовлетворял требованиям военных.

В итоге для МиГ-23 разработали принципиально новое высокомеханизированное крыло. Его консоли в полете могли фиксироваться в трех положениях с углами стреловидности 16, 45 и 72 градусов. Первая позиция применялось для взлета и посадки, а также во время полетов на максимальную дальность, второе – для маневров на дозвуковых и околозвуковых скоростях, третье – для полета со сверхзвуковой скоростью.

Гоночный истребитель

Работы над новым вариантом самолета начались в феврале 1966 года. В кратчайшие сроки создается первая опытная машина, которая впервые поднимается в небо 10 июня 1967 года под управлением летчика-испытателя А.В. Федотова. Уже через месяц, 9 июля, он продемонстрировал МиГ-23 мировой общественности на авиапараде в Домодедово. Серийное производство, решение о котором было принято еще в ходе испытаний, началось в 1968 году.

Для МиГ-23 в Тураевском машиностроительном конструкторском бюро «Союз» под руководством главного конструктора К.Р. Хачатурова был разработан турбореактивный двигатель Р-27Ф-300. Он позволял самолету разгоняться на больших высотах до 2500 км/ч.

Бортовая радиолокационная станция «Сапфир-23» могла обнаруживать воздушные цели на фоне земли, а всеракурсные ракеты средней дальности Р-23Р и Р-23Т с полуактивными радиолокационными и тепловыми головками самонаведения позволяли вести успешные бои на средней дальности. Применение ракет ближнего боя, 23-мм пушки ГШ-23Л, а также быстрый автоматический захват цели РЛС и возможность выбора оптимального для маневрирования угла стреловидности крыла позволяли истребителю МиГ-23 успешно вести маневренный воздушный бой. Для поражения наземных целей самолет мог нести бомбовую нагрузку до 2000 кг, неуправляемые реактивные снаряды и управляемые ракеты с радиокомандным наведением.

В ходе совершенствования МиГ-23 был проведен большой комплекс работ по поиску оптимальной конструкции подвижных консолей крыла, по повышению возможностей системы вооружения, облегчению самолета и улучшению силовой установки. Все это позволило существенно повысить летно-технические характеристики фронтового истребителя. На его базе были построены и выпускались серийно улучшенные модификации: МиГ-23М и его экспортные варианты МиГ-23МС и МиГ-23МФ, МиГ-23МЛ и МиГ-23МЛД, а также истребитель-перехватчик МиГ-23П для авиации ПВО и двухместный учебно-боевой истребитель МиГ-23УБ.

На защите неба

МиГ-23 стал самым массовым отечественным боевым реактивным самолетом 3-го поколения, основным истребителем ВВС в 1970-1980-х годах, который также широко применялся в авиации ПВО. Машины этого семейства поставлялись на экспорт и состояли на вооружении ВВС более 20 стран мира. Они принимали участие в военных конфликтах на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, и в наши дни МиГ-23 еще стоят на вооружении в некоторых государствах. Серийное производство «двадцать третьих» прекратилось в 1984 году, а в 1993 году самолеты начали снимать с вооружения ВВС России, когда строевые части начали получать в достаточном количестве легкие фронтовые истребители 4-го поколения МиГ-29. Всего было построено 4640 истребителей МиГ-23 различных модификаций.

Фото: Rob Schleiffer / wikimedia.org

Высокий уровень достигнутых на МиГ-23 летно-технических характеристик и ряд удачных конструкторских решений стали основными предпосылками для создания в начале 1970-х годов на его базе истребителя-бомбардировщика МиГ-23Б, а затем более совершенных МиГ-23БН, МиГ-27, МиГ-27К и МиГ-27М. Общий технический уровень МиГ-27 к моменту создания соответствовал, а по некоторым характеристикам и превосходил уровень аналогичных зарубежных машин.

Изменяемая геометрия крыла помимо истребителей МиГ-23, истребителей-бомбардировщиков МиГ-27 и Су-17 с успехом нашла применение на фронтовых бомбардировщиках Су-24 и стратегических ракетоносцах Ту-22М и Ту-160.