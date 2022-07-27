Ростех приглашает дизайнеров создать новый облик авиазаводов и самолетов

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха приглашает дизайнеров и архитекторов создать новый облик пассажирских лайнеров и авиазаводов. Свои концепции авторы из России и СНГ смогут предложить на конкурсе «Дизайн Акт-2022». Лучшие идеи могут быть воплощены в жизнь.

В этом году в открытом конкурсе промышленного дизайна и инновационных проектов «Дизайн Акт–2022» с авиастроением связаны две номинации: «Территория высоких технологий» и «Дизайн транспортных средств».

В первой номинации работы будут посвящены трем темам. Первая – дизайн и комфортная среда для территорий предприятий ОАК, вторая – экстерьер и благоустройство прилегающей территории проходной ульяновского предприятия «Авиастар», третья – благоустройство набережной предприятия ТАНТК им. Г.М. Бериева в Таганроге.

Во второй номинации можно предложить ливрею и интерьер салона для новейшего пассажирского авиалайнера МС-21 или единую визуальную концепцию бизнес-версии самолета.

«В области технологий и компетенций персонала авиационные заводы Ростеха по праву могут соперничать с самыми передовыми технопарками России. Но современное производство – это не только конвейеры, научные лаборатории и испытательные стенды. Это живая, динамичная экосистема, обязанная сочетать в себе все необходимое для комфортной генерации новых идей. Сегодня мы приглашаем профессиональных дизайнеров и архитекторов помочь обновить знаменитые промышленные площадки, добавить им актуальной эстетической составляющей, а заодно – воплотить свои идеи в жизнь», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Открытый конкурс промышленного дизайна и инновационных проектов «Дизайн Акт–2022» проходит с 14 июня по 4 сентября 2022 года, организован Международным фестивалем промышленного дизайна DESIGN ACT и проектом «Локомотивы роста». Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Победителей конкурса объявят 15 сентября. Работы номинантов будут представлены в отдельной выставочной экспозиции на Международном фестивале дизайна «Дизайн Акт-2022», который состоится с 29 сентября по 2 октября. Церемония награждения финалистов пройдет в рамках фестиваля 30 сентября 2022 года.

Подробнее об «авиационных» номинациях и об условиях участия можно узнать по ссылкам https://designact-russia.com/revitalization/ и https://designact-russia.com/dts-avia/