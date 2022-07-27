В Международном конкурсе "Морской десант" примут участие команды семи государств

Китайские морпехи в этом году отказались участвовать в конкурсе

КАЛИНИНГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Морские пехотинцы России, Ирана, Венесуэлы, Таджикистана, Южной Осетии, Гвинеи и Камеруна примут участие в Международном конкурсе "Морской десант", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе флота. Он состоится в рамках Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) на полигоне Хмелевка Балтийского флота в Калининградской области с 13 по 27 августа.

"Определен окончательный состав команд - участниц международного конкурса "Морской десант". За победу будут бороться сборные Ирана, Венесуэлы, Таджикистана, Южной Осетии, Гвинеи, Камеруна, ну и, конечно же, России", - сказали в пресс-службе, заметив, что команды Ирана и Венесуэлы уже были на Балтфлоте в рамках таких состязаний.

Как сообщил ТАСС источник на флоте, ранее участвовать в конкурсе вновь, как и в прошлые годы, намеревались морпехи Китая, но затем отказались.

Балтийский флот, отметили в пресс-службе, готовится к приему гостей и проведению состязаний на высоком уровне. На полигоне "Хмелевка" на калининградском побережье Балтийского моря с 2016 года функционирует трасса соревнований, есть материально-учебная база, места размещения, ремонта и стоянки военной техники. Полигон не в первый раз становится площадкой проведения всероссийского и международного этапов конкурса морских пехотинцев. К предстоящему конкурсу обновили трассу. На международных стартах морских пехотинцев в рамках АрМИ-2022 участникам надо будет преодолеть более 50 препятствий на четырех этапах конкурса, с выполнением стрельб, вождением боевой техники. Общая протяженность трасс составляет порядка семи километров по суше и на воде.