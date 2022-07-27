Войти
ТАСС

В Международном конкурсе "Морской десант" примут участие команды семи государств

196
0
0
Второй этап конкурса "Морской десант - 2019", 5 июня 2019 года
Второй этап конкурса "Морской десант - 2019", 5 июня 2019 года.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Китайские морпехи в этом году отказались участвовать в конкурсе

КАЛИНИНГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Морские пехотинцы России, Ирана, Венесуэлы, Таджикистана, Южной Осетии, Гвинеи и Камеруна примут участие в Международном конкурсе "Морской десант", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе флота. Он состоится в рамках Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) на полигоне Хмелевка Балтийского флота в Калининградской области с 13 по 27 августа.

"Определен окончательный состав команд - участниц международного конкурса "Морской десант". За победу будут бороться сборные Ирана, Венесуэлы, Таджикистана, Южной Осетии, Гвинеи, Камеруна, ну и, конечно же, России", - сказали в пресс-службе, заметив, что команды Ирана и Венесуэлы уже были на Балтфлоте в рамках таких состязаний.

Как сообщил ТАСС источник на флоте, ранее участвовать в конкурсе вновь, как и в прошлые годы, намеревались морпехи Китая, но затем отказались.

Балтийский флот, отметили в пресс-службе, готовится к приему гостей и проведению состязаний на высоком уровне. На полигоне "Хмелевка" на калининградском побережье Балтийского моря с 2016 года функционирует трасса соревнований, есть материально-учебная база, места размещения, ремонта и стоянки военной техники. Полигон не в первый раз становится площадкой проведения всероссийского и международного этапов конкурса морских пехотинцев. К предстоящему конкурсу обновили трассу. На международных стартах морских пехотинцев в рамках АрМИ-2022 участникам надо будет преодолеть более 50 препятствий на четырех этапах конкурса, с выполнением стрельб, вождением боевой техники. Общая протяженность трасс составляет порядка семи километров по суше и на воде.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Гвинея
Иран
Камерун
Китай
Россия
Таджикистан
Южная Осетия
Проекты
АРМИ-20XX
БФ
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
15.09.2021
«АрМИ-2021» – рекорды и победы
18.08.2021
Морпехи Китая, Ирана, Венесуэлы, Абхазии и Южной Осетии прибыли в Приморье
02.09.2020
«Оборонка» обороне
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 04:54
  • 29542
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.07 01:19
  • 3
В России рассказали о поддерживающих «Солнцепеки» бронетранспортерах
  • 26.07 17:09
  • 1
Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап
  • 26.07 17:08
  • 2
В Словакии назвали сроки передачи Украине партии истребителей МиГ-29
  • 26.07 17:07
  • 2
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 26.07 15:48
  • 2
В Петербурге заметили катер с комплексом защиты танка «Армата»
  • 26.07 15:28
  • 23
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 13:36
  • 154
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 26.07 12:12
  • 1
CNN: подлодка "Белгород" с "Посейдонами" может открыть новый фронт "холодной войны" в океане
  • 26.07 12:11
  • 2
Оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет
  • 26.07 12:05
  • 1
Новейший многоцелевой корвет "Гремящий" пополнил военный флот на Камчатке
  • 26.07 11:39
  • 1
Турецкие военные получили систему защиты от беспилотников
  • 26.07 11:33
  • 1
«Росэлектроника» разработала компоненты оборудования для Superjet и МС-21
  • 26.07 11:17
  • 1
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.07 09:57
  • 146
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)