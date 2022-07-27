Германия передала украинской армии обещанные РСЗО MARS-II

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ВСУ получили от Берлина дополнительную поставку тяжелого вооружения. Германия передала украинской армии ранее обещанные РСЗО MARS-II, а также три самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, с которыми в Киеве уже знакомы.

Согласно данным швейцарского новостного портала Nau.ch, об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Мы держим свое слово

- заявила глава немецкого оборонного ведомства.

О получении новой немецкой техники в своем Telegram-канале также рассказал Андрей Ермак, возглавляющий Офис президента Украины Владимира Зеленского.

РСЗО MARS-II уже переданы Украине нашими немецкими союзниками

- написал он.

Буквально за день до этого глава Минобороны Украины Алексей Резников отчитался о получении из ФРГ трех зенитных установок «Гепард», а перед этим немцы поставили несколько десятков тысяч боеприпасов к своей технике.

Ламбрехт отметила, что на пяти таких системах Германия не остановится и поставит в общей сложности 30 «Гепардов», а также 60 тысяч боеприпасов к ним.

Что касается РСЗО MARS-II, то они представляют собой лицензионные копии американских систем М270. Данная техника способна применять несколько типов боеприпасов. Их полный пакет составляет 12 единиц. Эта гусеничная машина может передвигаться с максимальной скоростью 50 километров в час.