В МВД ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: ЧВК "Вагнера" заняли Углегорскую ТЭС в Светлодарске

Утром 26 июля вся территория Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске взята под контроль штурмовыми отрядами «ЧВК Вагнера», заявил помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

Силы «ЧВК Вагнера» заняли территорию Углегорской ТЭС в Светлодарске, ВСУ выбиты с предприятия, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», - ]написал[/url] Киселев в своем Telegram.

25 июля Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что группировки войск ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России ведут операцию по установлению контроля над Углегорской тепловой электростанцией (ТЭС) в Светлодарске. Тогда Штаб сообщил, что операция находится в стадии зачистки ТЭС. Также накануне мэр Горловки Иван Приходько рассказал о полной блокировке украинских войск в населенном пункте Новолуганское, который находится к северу от города, на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС. Кроме этого, по неподтвержденной информации, Вооруженные силы Украины отходят от Семигорья.

По итогу взятия ТЭС, российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР выходят на линию Славянск - Краматорск - Константиновка.

Углегорская тепловая электростанция является одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций. Светлодарск расположен в 18 километрах от города Дебальцево, который перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года. Само Дебальцево считается стратегически важным пунктом из-за трассы М04, связывающей Донецк с Луганском.

«Дебальцевский котел»

Фактически занятие ТЭС 26 июля 2022 года означает повторение и завершение оперативного замысла Дебальцевской операции 2015 года (т.н. «Дебальцевский котел»).

После подписания Минского протокола в сентябре 2014 года, в январе 2015 года возобновились активные боевые действия в районе Донецкого аэропорта. После перехода воздушной гавани под контроль сил ДНР, совместно с силами ЛНР 22 января была начата совместная операция за Дебальцевский выступ. На конец января - начало февраля 2015 года года в районе Дебальцево было блокировано от двух до восьми тысяч украинских военных.

Украинская сторона заявляла об участии российских военных в Дебальцевской операции, однако Москва неоднократно опровергала данные заявления. Со стороны народных республик участие принимала бригада «Призрак» Алексея Мозгового (ЛНР) и артиллерийская бригада «Кальмиус» (ДНР). Также утверждалось об участии "ЧВК Вагнера" на стороне республик Донбасса, однако официальных комментариев на этот счет не поступало. Сторону Киева представляли нескольких батальонов территориальной обороны, батальонные тактические группы 25-й воздушно-десантной и 128-й горно-пехотной бригад, а также ротная тактическая группа 17-й танковой бригады. Также на стороне Киева упоминались добровольцы из «Правого сектора» (организация запрещена в России), батальон имени Джохара Дудаева и батальон особого назначения Нацгвардии Украины «Донбасс».

Наступление Донецка и Луганска началось 22 января с применением ствольной и реактивной артиллерии и танков. Уже 26 июля тогда глава ДНР Алексей Захарченко заявил об окружении сил АТО («Антитеррористическая операция на юго-востоке Украины», проводившаяся с 2014 по 2017 год против Донецкой и Луганской народных республик) и призвал их сложить оружие. 31 января силы ДНР и ЛНР вошли в Углегорск с уличными боями, 3 февраля начались бои за поселок Логвиново.

5 февраля в ДНР сообщили об установлении полного контроля над Углегорском. 9 февраля под контроль ДНР взято село Логвиново на трассе Артемовск - Дебальцево, перерезав снабжение для украинских военных.

12 февраля 2015 года были подписаны Минские соглашения и объявлено перемирие с 15 февраля, однако далее операция продолжилась.

17 февраля 2015 года силы ДНР вошли в Дебальцево и сообщили о взятии в плен около 120 человек. 18 февраля в ДНР сообщили о взятии города под полный контроль. В тот же день Генштаб Украины заявил о выводе из Дебальцева 2459 военнослужащих, 15 танков и 50 БМП. На тот момент президент Украины Петр Порошенко подтвердил эту информацию. Денис Пушилин, тогда представитель республики на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, заявил об уничтожении и пленении большей части формирований Киева, упомянутых президентом и Генштабом ВСУ.

«Я в Минске говорил и сейчас говорю, что территория ДНР - это территория Донецкой области. Если не будут выполнены наши требования о фактической независимости, мы заявим, что вся территория Донецкой области наша. Каким путем ее забирать, все равно. Если не получится политическим, мы показали, что можно и по-другому», - заявил 14 февраля лидер ДНР Александр Захарченко.

Михаил Родионов