Минобороны РФ анонсировало проведение стратегических учений "Восток-2022"

МОСКВА, 26 июля/ Радио Sputnik. Россия проведет стратегические учения "Восток-2022" с 30 августа по 5 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"В период с 30 августа по 5 сентября 2022 года с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", – приводит РИА Новости текст комментария ведомства.

В рамках маневров войска отработают навыки использования сил войсковых группировок "при обеспечении безопасности в восточном регионе".

В Минобороны подчеркнули, что учения не связаны с какими-либо мобилизационными мероприятиями.

"Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным Главнокомандующим", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме войск Восточного военного округа в учениях примут участие подразделения ВДВ, экипажи самолетов Дальней и Военно-транспортной авиации, а также зарубежные воинские соединения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США отменили военные учения на Украине и тренируются в Болгарии.