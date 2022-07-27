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Военное обозрение

Многоцелевая АПЛ «Вепрь» проекта 971 «Щука-Б» прибыла в Кронштадт

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Источник изображения: topwar.ru

В Кронштадт прибыл последний участник Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ - многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Вепрь" проекта 971 "Щука-Б". Субмарина совершила межфлотский переход с Северного флота на Балтику.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, АПЛ "Вепрь" покинула Баренцево море и совершила переход в Финский залив, после чего прибыла в Кронштадт, где займет свое место в строю на рейде города. Подлодку будут демонстрировать в статике. Ранее для участия в Главном военно-морском параде с Северного флота прибыли многоцелевая атомная подлодка "Северодвинск" проекта "Ясень", головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен".

АПЛ "Северодвинск" и БДК "Иван Грен" стоят на рейде Кронштадта, а фрегат "Адмирал Горшков" вошел в Неву. Главный военно-морской парад пройдет 31 июля 2022 года на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

АПЛ "Вепрь" была заложена под именем "К-157" на судостроительном заводе "Севмаш" в Северодвинске 13 июля 1990 года, спущена на воду 10 декабря 1994 года, введена в строй 25 ноября 1995 года. Входит в состав Северного флота.

Основные характеристики: Надводное водоизмещение 8140 тонн, подводное 12770 тонн. Наибольшая длина по КВЛ 114,3 метра, наибольшая ширина корпуса 13,6 метра, средняя осадка по КВЛ 9,7 метра. Надводная скорость хода 11,6 узла, подводная 33 узла. Рабочая глубина погружения 480 метров, предельная глубина погружения 600 метров. Экипаж 73 человека, из них 31 офицер. Автономность плавания 100 суток.

Вооружение: 4 торпедных аппарата 650 мм (боезапас – 12 торпед) и 4 торпедных аппарата 533 мм (боезапас – 28 торпед), ракето-торпеды и крылатые ракеты РК-55 "Гранат".

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Страны
Финляндия
Продукция
Адмирал Горшков
К-157 Вепрь
РК-55
Компании
Кронштадт
Севмаш
Проекты
11711
22350
971 Щука-Б
СФ
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