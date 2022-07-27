Россия покинет МКС в 2024 году, но выполнит обязательства перед партнерами

Глава «Роскосмоса» Борисов заявил о решении России выйти из проекта МКС после 2024 года

Россия приняла решение покинуть проект Международной космической станции (МКС) после 2024 года, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Тем не менее, все обязательства перед партнерами будут выполнены, отметил он.

Россия покинет МКС после 2024 года, однако выполнит свои обязательства перед партнерами по проекту, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Решение о выходе российской стороны с МКС было принято давно, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В мае Роскосмос и РКК «Энергия» заключили контракт на 2,69 млрд рублей на разработку эскизного проекта российской орбитальной станции (ОКР «Создание космического комплекса российской орбитальной станции»), работы должны быть завершены 31 марта 2024 года.

Официальное прощание

«Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», - сказал Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Борисов отметил, что к этому времени Роскосмос начнет формировать российскую орбитальную станцию.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что решение о выходе России из проекта МКС принималось не 26 июля, а ранее. У него спросили, было ли согласовано решение России не участвовать в проекте МКС после 2024 года с президентом Владимиром Путиным.

«Решение было принято еще раньше», - ответил Песков.

В США рассчитывали, что сотрудничество по МКС будет продолжаться минимум до 2030 года, однако в России ранее неоднократно высказывали сомнения в возможности этого в условиях санкций.

Проект национальной станции

Первые заявления о создании Национальной орбитальной станции появились в 2014 году на фоне международной конфронтации и заявлений политиков о возможном выходе России из проекта МКС после 2020 года.

В 2014 году «Ъ» стало известно о возможном развертывании российской высокоширотной орбитальной станции. Отмечалось, что вывод на орбиту национальной станции является одним из ключевых предложений проекта развития пилотируемой космонавтики до 2050 года. В 2015 году сообщалось, что к проекту Национальной станции могут привлечь Китай.

В 2020 году генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев рассказал о повреждении ряда элементов МКС и необходимости создания российской станции.

"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сказал тогда Соловьев на заседании Совета РАН по космосу.

Тогда Совет решил рекомендовать Роскосмосу и РКК «Энергия» продолжить работы по разработке станции.

Соловьев презентовал облик новой российский станции, проект получил название РОСС - Российская орбитальная служебная станция. Станция будет состоять из трех-семи модулей с экипажем из двух-четырех человек. Также будет способна работать в автономном режиме для снижения расходов на эксплуатацию. Начать развертывать станцию предлагается в период после 2024 года - точнее сроки не указаны.

Конструкция, по словам Соловьева, будет схожа со станцией «Мир», работавшей с 1986 по 2001 год. В состав войдут минимум пять модулей: базовый; целевой производственный; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к WiFi.

В январе 2021 года экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая орбитальная станция, вероятно, будет посещаемой, а не обитаемой, что позволит снизить эксплуатационные расходы. По его словам, на станции будут решаться задачи по сборке сложных перелетных модулей, дозаправка кораблей и их ремонт, проверка работоспособности новых систем и аппаратуры в условиях открытого космоса.

В апреле того же года Рогозин рассказал, что Научно-энергетический модуль (НЭМ), предназначавшийся для МКС, станет первым компонентом для РОСС. К концу июня 2021 года РККК «Энергия» были представлены четыре варианта создания российской орбитальной служебной станции как на базе модулей МКС, так и на основе вновь разрабатываемых модулей на орбитах с различным наклонением. В конце августа генконструктор Соловьев сообщил, что предприятие приступило к созданию эскизного проекта станции.

29 марта Рогозин сообщил, что перед РКК «Энергия» поставили задачу завершить проектирование РОСС в 2022 году и обеспечить готовность первого модуля станции к 2025 году. 26 мая Совет Российской академии наук по космосу и президиум Научно-технического совета Роскосмоса пришли к выводу, что станция РОСС должна быть автоматической, участие экипажа потребуется только в доставке и установке оборудования. Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой.

В мае Роскосмос и РКК «Энергия» заключили контракт на 2,69 млрд рублей на разработку эскизного проекта российской орбитальной станции (ОКР «Создание космического комплекса российской орбитальной станции»), работы должны быть завершены 31 марта 2024 года.

Судьба МКС без России

Россия продолжит выполнять свои обязательства и отправлять космонавтов на МКС. 14 июля Роскосмос и NASA договорились о перекрестных полетах на российских и американских кораблях. Россияне совершат три полета на кораблях Crew Dragon, в первый из них предстоящей осенью отправится Анна Кикина.

Судьба Международной станции после 2024 года остается неясной в связи с износом отдельных модулей, также неоднократно говорилось о возможности неконтролируемого схода станции с орбиты, поскольку последняя корректируется двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс". Впервые тестовая коррекция американским «грузовиком» Cygnus состоялась 25 июня, однако тогда в «Энергии» говорили, что подобный маневр невозможен без российских двигателей, которые должны включаться для разворота МКС и ее возвращения "в дежурную ориентацию".

Кроме того, Рогозин неоднократно говорил, что МКС может «развалиться» еще до 2030 года, если не вкладывать в ее ремонт крупные средства.

Михаил Родионов