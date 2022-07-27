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ЦАМТО

ВС Ирака получат американские и французские средства ПВО

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ЗРК Eurosam SAMP/T
ЗРК Eurosam SAMP/T.
Источник изображения: O. Ravenel / ВВС Франции

ЦАМТО, 26 июля. Согласно сообщению иракского агентства INA (Iraqi News Agency), министр обороны Ирака Джума Инад 24 июля объявил, что современные РЛС дальнего обнаружения американского и французского производства скоро прибудут в Ирак для обеспечения контроля воздушного пространства страны.

Заявление было сделано во время церемонии закладки первого камня в здание нового Центра управления ПВО Ирака. По заявлению министра, данный центр будет интегрирован с новыми РЛС, закупленными у французской компании Thales.

Джума Инад указал, что новый центр также будет интегрирован с новой американской РЛС TBS-77 после ее поставки, а министерство в настоящее время прилагает усилия для получения радиолокационных систем средней и малой дальности с целью обеспечения суверенитета воздушного пространства на всей территории страны.

Командующий ПВО генерал-лейтенант Маан аль-Саади сообщил, что вскоре в Ираке будут развернуты две радиолокационные системы дальнего действия в южной провинции Аль-Кадисия и западной провинции Анбар.

ВС Ирака также намеревались приобрести во Франции ЗРК SAMP/T, который в ВС этой страны носит обозначение "Мамба". Он представляет собой систему ПВО/ПРО на ТВД, предназначенную для защиты войск и важных тактических объектов (в т.ч. аэропортов и морских портов), объектов инфраструктуры от всех существующих и перспективных воздушных угроз, включая крылатые ракеты, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, тактические баллистические ракеты с дальностью стрельбы до 600 км. SAMP/T производится компанией Eurosam, являющейся совместным предприятием MBDA и Thales. Ее ключевыми компонентами являются перехватчик "Астер-30" и многофункциональная РЛС "Арабель".

Как сообщал ЦАМТО, в феврале командующий ПВО Маан аль-Саади впервые объявил, что командование ожидает получить в текущем году новые системы ПВО. Контракты на их поставку были подписаны при поддержке главнокомандующего вооруженными силами, министра обороны и начальника штаба СВ.

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Страны
Ирак
США
Франция
Компании
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MBDA
Thales
Проекты
Aster ЗУР
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