В Китае намекнули на военный ответ в случае визита Пелоси в Тайвань

МОСКВА, 26 июля/ Радио Sputnik. Армия Китая примет решительные меры для пресечения возможного внешнего вмешательства в случае визита в Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
По его словам, возможный визит Пелоси на остров "серьезно нарушит" принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.
Президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, ранее заявлял, что планируемая поездка Пелоси в Тайвань "не является хорошей идеей".
Изначально поездка делегации США должна была состояться в апреле. Позднее Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок.
МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит своих представителей на остров.
Ранее радио Sputnik сообщило, что США опасаются реакции Китая в случае возможного визита Нэнси Пелоси в Тайвань.