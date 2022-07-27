В Китае намекнули на военный ответ в случае визита Пелоси в Тайвань

Военнослужащие армии Тайваня во время учений.

МОСКВА, 26 июля/ Радио Sputnik. Армия Китая примет решительные меры для пресечения возможного внешнего вмешательства в случае визита в Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

"Китай требует, чтобы США реальными действиями выполняли свое обещание не поддерживать "независимость Тайваня", а также, чтобы они не организовывали поездку Пелоси на Тайвань. Но если все же американская сторона продолжит действовать по-своему, армия Китая не будет наблюдать за этим, сидя сложа руки, и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань, решительно встанет на защиту государственного суверенитета и территориальной целостности", – цитирует представителя оборонного ведомства РИА Новости.

По его словам, возможный визит Пелоси на остров "серьезно нарушит" принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

"Он сильно навредит отношениям Китая и США в военной сфере и приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе", – подчеркнул Тань Кэфэй.

Президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, ранее заявлял, что планируемая поездка Пелоси в Тайвань "не является хорошей идеей".

Изначально поездка делегации США должна была состояться в апреле. Позднее Пелоси сдала положительный тест на коронавирус, и визит был перенесен на неопределенный срок.

МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит своих представителей на остров.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США опасаются реакции Китая в случае возможного визита Нэнси Пелоси в Тайвань.