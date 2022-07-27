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Космонавт отреагировал на решение России выйти из проекта МКС

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Андрей Борисенко
Андрей Борисенко.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Последствия выхода России из проекта Международной космической станции (МКС) не будут критичными, космонавты просто продолжат работать уже по другой, отечественной программе, которая должна быть реализована в скором времени. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил летчик-космонавт Андрей Борисенко.

«Российские космонавты по мере реализации перестанут доставляться на борт МКС и будут работать по другой программе, — сказал Борисенко. — У нас прописано создание собственной национальной орбитальной станции. Я думаю, любое решение такого рода принимается с учетом всех аспектов окружающей нас жизни. И, раз оно все же было принято, для этого было достаточно оснований».

Решение о выходе России из проекта Международной космической станции после 2024 года принято. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в июле в «Роскосмосе» сообщили, что астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МКС
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