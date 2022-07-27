В Кремле высоко оценили работу контрразведки против украинских вербовщиков

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кремль высоко оценивает действия российских спецслужб, предотвративших операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите, что информации полно. Разумеется, это весьма и весьма эффективная работа наших контрразведчиков. Поэтому такая оценка. Оценка высокая", - сказал Песков журналистам.

ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.