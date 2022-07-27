Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм появились на Донбассе

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Украинские артиллеристы получили на вооружение британские 105-мм буксируемые гаубицы L119, часть орудий уже отправлена на Донбасс. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Минобороны Украины.

Великобритания передала Украине 36 орудий L119 в рамках нового пакета военной помощи. Вместе с орудиями ВСУ получили 72 тысячи артиллерийских снарядов калибра 105-мм, т.е по 2 тысячи на один ствол. Судя по появившимся на украинских интернет ресурсах видео и фото, гаубицы уже поступили на вооружение артиллерийских подразделений ВСУ, часть орудий отправилась в зону проведения специальной военной операции российской армии на Донбассе.

О том, что Украина получит легкие 105-мм гаубицы L119, сообщалось еще в конце мая этого года. Тогда же Великобритания объявила о начале обучения украинских военных применению данных орудий. В качестве инструкторов были приглашены новозеландские военные, обучение проходило на территории Британии. Предварительно, обучение должно было проходить до конца июля, после чего ВСУ получили бы 230 обученных украинских военных. Видимо из-за складывающейся обстановки было принято решение курсы подсократить, а гаубицы вместе с расчетами отправить на Украину.

Легкая гаубица-пушка L-119 была разработана в Великобритании для замены устаревших 105-мм гаубиц М56. На вооружение была принята в 1974 году. Выпускалась с обычным стволом и с укороченным. Дальность стрельбы гаубицы обычным осколочно-фугасным снарядом - 17,2 км, активно-реактивным - 20,5 км. Вес гаубицы 2,3 тонны, расчет 5-7 человек. В ходе последней модернизации орудие получило лазерную инерциальную артиллерийскую систему прицеливания LINAPS (Laser Inertial Navigation Artillery Pointing System).

Среди преимуществ британской L-119 называются ее небольшой вес, возможность буксировки с помощью внедорожников, переброски на внешней подвеске вертолетов и темп стрельбы до 8 выстрелов в минуту.