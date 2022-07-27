Войти
Военное обозрение

Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм появились на Донбассе

177
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские артиллеристы получили на вооружение британские 105-мм буксируемые гаубицы L119, часть орудий уже отправлена на Донбасс. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на Минобороны Украины.

Великобритания передала Украине 36 орудий L119 в рамках нового пакета военной помощи. Вместе с орудиями ВСУ получили 72 тысячи артиллерийских снарядов калибра 105-мм, т.е по 2 тысячи на один ствол. Судя по появившимся на украинских интернет ресурсах видео и фото, гаубицы уже поступили на вооружение артиллерийских подразделений ВСУ, часть орудий отправилась в зону проведения специальной военной операции российской армии на Донбассе.

О том, что Украина получит легкие 105-мм гаубицы L119, сообщалось еще в конце мая этого года. Тогда же Великобритания объявила о начале обучения украинских военных применению данных орудий. В качестве инструкторов были приглашены новозеландские военные, обучение проходило на территории Британии. Предварительно, обучение должно было проходить до конца июля, после чего ВСУ получили бы 230 обученных украинских военных. Видимо из-за складывающейся обстановки было принято решение курсы подсократить, а гаубицы вместе с расчетами отправить на Украину.

Легкая гаубица-пушка L-119 была разработана в Великобритании для замены устаревших 105-мм гаубиц М56. На вооружение была принята в 1974 году. Выпускалась с обычным стволом и с укороченным. Дальность стрельбы гаубицы обычным осколочно-фугасным снарядом - 17,2 км, активно-реактивным - 20,5 км. Вес гаубицы 2,3 тонны, расчет 5-7 человек. В ходе последней модернизации орудие получило лазерную инерциальную артиллерийскую систему прицеливания LINAPS (Laser Inertial Navigation Artillery Pointing System).

Среди преимуществ британской L-119 называются ее небольшой вес, возможность буксировки с помощью внедорожников, переброски на внешней подвеске вертолетов и темп стрельбы до 8 выстрелов в минуту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Новая Зеландия
Украина
Похожие новости
25.02.2022
Kupředu do minulosti: Украине уже ничто не поможет
16.11.2021
Кленовая армия
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
30.04.2021
Список «недружественных стран» станет началом большого пути
26.03.2020
Экстренный саммит G20 с участием РФ может привести к активным совместным действиям против коронавируса
25.05.2009
Открылась выставка HeliRussia 2009
14.05.2009
В выставке "Хели Раша-2009" планируют принять участие 100 российских и 26 зарубежных организаций из 11 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 04:54
  • 29542
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.07 01:19
  • 3
В России рассказали о поддерживающих «Солнцепеки» бронетранспортерах
  • 26.07 17:09
  • 1
Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап
  • 26.07 17:08
  • 2
В Словакии назвали сроки передачи Украине партии истребителей МиГ-29
  • 26.07 17:07
  • 2
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 26.07 15:48
  • 2
В Петербурге заметили катер с комплексом защиты танка «Армата»
  • 26.07 15:28
  • 23
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 13:36
  • 154
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 26.07 12:12
  • 1
CNN: подлодка "Белгород" с "Посейдонами" может открыть новый фронт "холодной войны" в океане
  • 26.07 12:11
  • 2
Оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет
  • 26.07 12:05
  • 1
Новейший многоцелевой корвет "Гремящий" пополнил военный флот на Камчатке
  • 26.07 11:39
  • 1
Турецкие военные получили систему защиты от беспилотников
  • 26.07 11:33
  • 1
«Росэлектроника» разработала компоненты оборудования для Superjet и МС-21
  • 26.07 11:17
  • 1
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.07 09:57
  • 146
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)