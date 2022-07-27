Aero Vodochody модернизировала дополнительно 3 УБС L-39ZA ВВС Нигерии

ЦАМТО, 26 июля. Компания Aero Vodochody завершила работы по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации второй партии из трех учебно-боевых самолетов L-39ZA ВВС Нигерии.

Как сообщает Defenceweb.co.za, после двух лет работ по ремонту и модернизации три самолета вылетели из Чехии в Нигерию 17 июля.

Напомним, что первый контракт по программе продления летного ресурса и модернизации трех L-39ZA нигерийских ВВС с установкой авионики 3D EFIS американской компании Genesys Aerosystems был заключен с Aero Vodochody в июне 2019 года. Самолеты вернулись в Нигерию в декабре 2020 года.

Дополнительный договор на восстановление еще трех L-39ZA за счет средств, выделенных из бюджета 2021 ф.г., был заключен в мае 2020 года. Ожидалось, что самолеты вернутся в Нигерию в третьем квартале 2021 года, однако процесс затянулся из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, ВВС Нигерии самостоятельно отремонтировали несколько L-39ZA. В ноябре 2020 года в состав ВВС Нигерии после ремонта были возвращены два самолета. Запланировано проведение работ по продлению срока службы еще на нескольких машинах.

В 1986-1987 гг. Нигерия приобрела 24 УБС L-39 "Альбатрос" для замены устаревшего парка из восьми УТС L-29 "Дельфин" и 10 P-149D. Еще 27 машин планировалось приобрести в 1991 году, однако Международный валютный фонд наложил вето на эту закупку. На текущий момент в боеготовом состоянии находится около девяти УБС L-39 "Альбатрос".

Genesys Aerosystems – поставщик интегрированных систем авионики для военных и гражданских самолетов. Система EFIS (Electronic Flight Instrument System) – решение для авионики самолетов специального назначения.

В пакет модернизации EFIS для L-39ZA нигерийских ВВС также была включена система отображения информации на лобовом стекле (HUD) чешской компании SPEEL PRAHA sro.