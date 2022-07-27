Financial Times: Из-за военных расходов финансы Украины могут закончиться уже осенью

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В случае дальнейшего увеличения военных расходов Украина рискует остаться без финансовых ресурсов уже осенью 2022 года. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение экспертов в сфере финансово-экономической политики.

Нерадостный прогноз Украине дает инвестиционный директор британской управляющей компании Abrdn Джеймс Атей. Он считает, что исчерпание финансовых ресурсов Украины обернется настоящей катастрофой для этого государства.

По мнению эксперта, если Украина останется без финансовых резервов, которые уйдут на оплату военных расходов, Киеву придется решать, кому платить зарплаты – солдатам или медсестрам. Украина начнет испытывать проблемы с финансированием школ, колледжей, медицинских учреждений. Уже сейчас социальные расходы оттеснены даже не на третий план по сравнению с колоссальными средствами, расходуемыми на военные нужды.

В то же время, западная пресса отмечает и недостаточную скорость финансовой помощи США и Европы. Так, из обещанных иностранными правительствами 38 миллиардов долларов пока Украине переданы лишь 12,7 млрд долларов.

Стоит также отметить, что на Украине – тотальная коррупция, а в условиях военного времени совершенно невозможно осуществить полноценный контроль над целевым расходованием денежных средств. Можно лишь догадываться, какие деньги оседают в карманах президента страны Владимира Зеленского и окружения, сколько ресурсов банально разворовывается и военными, и гражданскими чиновниками всех уровней.

О том, что на Украине наблюдается высочайший уровень коррупции, много говорят и пишут американские и европейские телеканалы и издания. С ними соглашаются и политики, но все равно продолжают финансировать продолжение конфликта: видимо, в США и НАТО рассчитывают, что если основная часть средств пойдет на военные нужды, не страшно, если определенную часть присвоят коррумпированные сподвижники Зеленского.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко считает, что украинская внутренняя политика нуждается в срочной корректировке: надо или повышать налоги, или сокращать расходы, которые нельзя отнести к критическим. Ранее относительно спецоперации выдвигались прогнозы, что она закончится довольно скоро. Но сейчас есть опасения, подчеркивает профессор, что в таком ритме Украина будет жить еще месяцы, а то и годы.

Таким образом, даже западная пресса и опрашиваемые ей эксперты сходятся во мнении, что на Украине приближается экономическая и социальная катастрофа. Но президенту Владимиру Зеленскому нет дела до этих проблем, поскольку его главная задача – обеспечить продолжение кровопролитной войны «до последнего украинца». За это ему платит Запад и позволяет оставаться на посту главы украинского государства, а то и вообще в живых.