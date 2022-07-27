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Военное обозрение

Польша намерена наладить производство корейских танков К2 «Черная пантера» и передать армии 1000 машин

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Источник изображения: topwar.ru

В соответствии с контрактом, заключенным с Сеулом, Варшава запустит собственное производство корейских танков К2 «Черная пантера». Первые экземпляры этих боевых машин должны быть переданы польской армии уже в 2026 году, сообщает Минобороны Польши.

Глава польского военного ведомства Мариуш Блащак заявил, что сначала Минобороны закупит 180 южнокорейских танков К2 «Черная пантера». Однако в конечном итоге в армию должны оснастить тысячей таких машин.

Вышеупомянутым количеством танков Польша намерена обзавестись благодаря налаживанию собственного производства. Сообщается, что на территории страны будет работать завод, производственные линии которого позволят выпускать в том числе и новейшие танки K2PL.

Со слов пресс-секретаря Агентства вооружений министерства национальной обороны Польши подполковника Кшиштофа Платека, в перспективе до стандарта K2PL будут модернизированы все боевые машины, включая 180 танков К2 «Черная пантера», купленных у Южной Кореи.

В то же время, помимо 1000 южнокорейских танков, в распоряжении польской армии будут находиться около 350 американских Abrams и немецкие «Леопарды», что, по мнению экс-командующего сухопутными войсками генерала Вальдемара Скрипчака, может привести к определенным проблемам.

Во-первых, со слов военного, такой крупный танковый парк потребует больших финансовых вложений для его обслуживания. Во-вторых, и это главное, в Польше попросту может не хватить танкистов.

Скрипчак пояснил, что служба в танковых войсках очень сложная, требующая серьезного обучения и подготовки. При этом, как показывают соцопросы, в Польше все меньше желающих служить в армии.

Напоследок отставной генерал добавил, что он не против вышеупомянутых инициатив Минобороны Польши. Однако нужно быть готовыми к тому, что в огромной танковой армии попросту будет нехватка тех, кто этими машинами будет управлять.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Южная Корея
Продукция
K2
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