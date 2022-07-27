ВС Франции заказали дополнительные 155-мм самоходные гаубицы CAESAR

ЦАМТО, 26 июля. Как сообщает французский ресурс Opex360, из 76 ед. 155-мм СГ CAESAR, которые в соответствии с приложением к "Закону о военных программах на 2019-2025 гг." должны состоять на вооружении ВС Франции, в боевом составе в настоящий момент насчитывается только 58 ед.

Причиной является передача нескольких партий гаубиц CAESAR (CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie) в качестве помощи ВС Украины.

Как было объявлено в феврале 2022 года при подписании с компанией Nexter контракта на разработку 155-мм самоходной гаубицы нового поколения CAESAR Mark II (CAESAR NG), в 2024 году Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) рассмотрит два варианта дальнейшего оснащения ВС Франции данными установками: производство 109 новых CAESAR Mark II, либо изготовление 33 новых CAESAR Mark II и проведение модернизации к последней версии 76 гаубиц CAESAR, состоящих на вооружении.

Передача 18 установок Украине изменила планы ВС Франции и Nexter. В рамках слушаний, организованных сенатским комитетом по иностранным делам и обороне, министр вооруженных сил Себастьен Лекорню объявил, что компании Nexter недавно было направлено уведомление о заказе 18 ед. СГ CAESAR для пополнения боевого состава СВ Франции.

Министр С.Лекорню уточнил, что для финансирования закупки 18 СГ CAESAR было выделено 85 млн. евро. В настоящее время вносятся изменения в соответствующие нормативные документы.

Теперь компании Nexter и ее субподрядчикам потребуется также внести поправки в заказы и увеличить темпы производства гаубиц, на поставку которых к тому же заключаются экспортные контракты. Так, ВС Бельгии, которые ранее приобрели 9 гаубиц, намерены приобрести еще 19 установок. Кроме того ВС Литвы намерены закупить 18 CAESAR Mark II. В настоящее время цикл производства одной установки составляет 18 месяцев.