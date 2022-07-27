ОДКБ 2-5 августа проведёт в Киргизии учения по антитеррору

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Тактико-специальные учения с формированиями сил специального назначения, входящими в состав Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности, состоятся на территории Киргизии в период с 2 по 5 августа, сообщает ОДКБ.

"Сводные группы войск специального назначения государств-членов Организации будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению", - сказано в сообщении.

Планом учений предусмотрено проведение командно-штабной тренировки с оперативным штабом ФССН КСОР ОДКБ по вопросам планирования специальной операции, организации взаимодействия и управления разнородными силами и средствами, соревнования по стрельбе из различных видов оружия, говорится в пресс-релизе.