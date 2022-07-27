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ЦАМТО

Зенитчик из группировки "О" заявил, что у украинских военных почти не осталось ударных дронов

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А1-СМ "Фурия" на HMMWV ВСУ во время военного парада в честь Дня Независимости Украины 24 августа 2018
А1-СМ "Фурия" на HMMWV ВСУ во время военного парада в честь Дня Независимости Украины 24 августа 2018.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 26 июля. У украинских военных почти не осталось ударных дронов. Такое мнение в беседе с "РИА Новости" выразил офицер ПВО из группировки "О" ("Отважные").

"На данном этапе операции мы работаем по разведывательным БЛА, таким как "Лелека", "Фурия". Несмотря на их малоразмерность, мы также их уничтожаем... Противник применяет в основном в последнее время разведывательные (дроны), так как ударных у него не осталось", – рассказал военнослужащий "РИА Новости".

"Лелека-100" и А1-СМ "Фурия" – разведывательные дроны, принятые на вооружение украинской армии. По заявленным характеристикам размах крыла "Фурии" составляет 2,05 м, размах крыла "Лелеки-100" –1,98 м.

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