Войти
ЦАМТО

Украинские аэродромы дооборудуют для получения возможности принимать истребители F-16

191
0
0
Истребитель F-16 ВВС США
Многофункциональный легкий истребитель F-16 ВВС США.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 26 июля. Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают о F-16, но будет небольшая проблема с аэродромами… Мы провели консультации с инженерными специалистами, можно будет кое-что переоборудовать на аэродромах и, думаю, мы сможем принимать и самолеты такого класса", – сказал А.Резников в эфире всеукраинского телемарафона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
22.07.2022
США и их союзники рассматривают возможность предоставления Украине истребителей
25.02.2022
Стратегические комплексы в действии, Украина встает на путь Пхеньяна, опасный понтон
17.02.2022
Expressen: если Россия атакует Борнхольм, штормить будет все Балтийское море
02.10.2020
Кто погубил армянский Су-25
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
19.01.2012
Будущие соперники ищут союзников
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 04:54
  • 29542
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.07 01:19
  • 3
В России рассказали о поддерживающих «Солнцепеки» бронетранспортерах
  • 26.07 17:09
  • 1
Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап
  • 26.07 17:08
  • 2
В Словакии назвали сроки передачи Украине партии истребителей МиГ-29
  • 26.07 17:07
  • 2
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 26.07 15:48
  • 2
В Петербурге заметили катер с комплексом защиты танка «Армата»
  • 26.07 15:28
  • 23
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 13:36
  • 154
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 26.07 12:12
  • 1
CNN: подлодка "Белгород" с "Посейдонами" может открыть новый фронт "холодной войны" в океане
  • 26.07 12:11
  • 2
Оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет
  • 26.07 12:05
  • 1
Новейший многоцелевой корвет "Гремящий" пополнил военный флот на Камчатке
  • 26.07 11:39
  • 1
Турецкие военные получили систему защиты от беспилотников
  • 26.07 11:33
  • 1
«Росэлектроника» разработала компоненты оборудования для Superjet и МС-21
  • 26.07 11:17
  • 1
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.07 09:57
  • 146
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)