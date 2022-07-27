Украинские аэродромы дооборудуют для получения возможности принимать истребители F-16

ЦАМТО, 26 июля. Украинские аэродромы смогут принимать американские истребители F-16 после дооборудования. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современной генерацией самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают о F-16, но будет небольшая проблема с аэродромами… Мы провели консультации с инженерными специалистами, можно будет кое-что переоборудовать на аэродромах и, думаю, мы сможем принимать и самолеты такого класса", – сказал А.Резников в эфире всеукраинского телемарафона.