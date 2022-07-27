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РИА Новости

Турция заявила о готовности помочь расчистить от мин коридоры в Черном море

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Турецкий военный корабль
Турецкий военный корабль.
Источник изображения: © Фото : ВМФ Турции

Представитель президента Турции Калын: Анкара готова помочь в разминировании Черного моря

МОСКВА, 26 июля/ Радио Sputnik. Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море, Анкара видит эту готовность и у Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN International.

По его словам, после эскалации ситуации в стране киевские власти "из-за соображений безопасности" заминировали одесский порт.

"По этой причине киевская администрация создаст три коридора. Мы будем готовы помочь расчистить эти коридоры, но у них видна готовность сделать это самим", – цитирует Калына РИА Новости.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее радио Sputnik сообщало, как в Турции прокомментировали американский "план Б" на случай срыва "продуктовой сделки".

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Россия
США
Турция
Украина
Компании
ООН
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