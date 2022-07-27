Турция заявила о готовности помочь расчистить от мин коридоры в Черном море

Представитель президента Турции Калын: Анкара готова помочь в разминировании Черного моря
МОСКВА, 26 июля/ Радио Sputnik. Турция готова помочь расчистить от мин коридоры для движения судов в Черном море, Анкара видит эту готовность и у Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN International.
По его словам, после эскалации ситуации в стране киевские власти "из-за соображений безопасности" заминировали одесский порт.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Ранее радио Sputnik сообщало, как в Турции прокомментировали американский "план Б" на случай срыва "продуктовой сделки".