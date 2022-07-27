Войти
Известия.ru

Зенитчик ВС РФ назвал турецкие Bayraktar целью для «начинающих»

184
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look press/Petro Poroshenko

Турецкие беспилотники Bayraktar давно стали целями для начинающих и не представляющими труда для российских военных, рассказал во вторник, 26 июля, офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»).

«В начале операции очень много было сбито Bayraktar нашими комплексами, и все успешно. Стопроцентное попадание. Бороться с беспилотными летательными аппаратами на самом деле для нас уже не составляет труда, и у нас в шутку даже уже называют это «начинающим уровнем» для оператора», — рассказал он «РИА Новости».

18 июля производитель Bayraktar заверил, что никогда не продаст беспилотники в Россию. Генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар подчеркнул, Турция и Украина имеют стратегический уровень отношений и особенно это проявляется в аэрокосмической и оборонной отрасли.

28 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что большую часть своих мощностей турецкий завод Baykar Makina в ближайшей перспективе сконцентрирует на производстве ударных беспилотников Bayraktar для нужд украинских националистов.

В тот же день турецкая авиастроительная компания Baykar Makina заявила о планах передать радикалам три БПЛА Bayraktar TB2 на безвозмездной основе.

Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar в 2018-2020 годах. С конца 2021 года, по соглашению с Турцией, Украина собирала беспилотники на своей территории. Bayraktar TB2 стали известны в ходе карабхского конфликта 2020 между Арменией и Азербайджаном.

Западные страны и их союзники увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о ней было принято после обострения ситуации в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
28.04.2021
Ловушка для «Байрактаров»
26.02.2021
Скорей на суше, чем на море
20.02.2021
Shukan Gendai (Япония): война – это не только стрельба. Есть еще и гибридная война, а в ней Россия
23.07.2020
Убить войну в зародыше!
04.03.2020
Баку формирует группу поддержки камикадзе
03.07.2019
Интернациональный "Патриот"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 04:54
  • 29542
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.07 01:19
  • 3
В России рассказали о поддерживающих «Солнцепеки» бронетранспортерах
  • 26.07 17:09
  • 1
Ударная обстановка: специальная военная операция выходит на новый этап
  • 26.07 17:08
  • 2
В Словакии назвали сроки передачи Украине партии истребителей МиГ-29
  • 26.07 17:07
  • 2
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 26.07 15:48
  • 2
В Петербурге заметили катер с комплексом защиты танка «Армата»
  • 26.07 15:28
  • 23
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 13:36
  • 154
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 26.07 12:12
  • 1
CNN: подлодка "Белгород" с "Посейдонами" может открыть новый фронт "холодной войны" в океане
  • 26.07 12:11
  • 2
Оборонные компании США работают над защитой от гиперзвуковых ракет
  • 26.07 12:05
  • 1
Новейший многоцелевой корвет "Гремящий" пополнил военный флот на Камчатке
  • 26.07 11:39
  • 1
Турецкие военные получили систему защиты от беспилотников
  • 26.07 11:33
  • 1
«Росэлектроника» разработала компоненты оборудования для Superjet и МС-21
  • 26.07 11:17
  • 1
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.07 09:57
  • 146
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)