Минобороны показало работу подразделений ВДВ в Донбассе

Кадры штурма подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) населенных пунктов в ходе спецоперации по защите Донбасса опубликовало во вторник, 26 июля, Минобороны России.

В условиях городской застройки в ходе освобождения поселков продвигающихся вперед десантников прикрывают снайперы и расчеты крупнокалиберных пулеметов. Для уничтожения огневых точек противника используется минометный огонь.

В рамках последнего боя подразделения ВДВ уничтожили большое количество техники и личного состава вооруженных формирований Украины.

19 июля Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских подразделений ВДВ. Служащие ВДВ используют буксируемые гаубицы «Мста-Б» 152-го калибра для уничтожения военной техники, огневых средств, а также замаскированных оборонительных сооружений противника.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов региона со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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