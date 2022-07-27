Эти американские истребители оказались С-300 и С-400 не по зубам

Российские ЗРК С-300 и С-400 не смогут сбить американские истребители F22 и F35?

Малозаметность – самое главное преимущество истребителей-невидимок, которое доставляет немало хлопот в борьбе с ними. Американские истребители F-22 и F-35 не исключение. По мнению пользователя Sina, с ними не могут справиться даже такие ЗРК, как российские С-300 и С-400.

Российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, конечно, могут сбить американские истребители F-22 и F-35, но загвоздка в том, что необходимо иметь сразу оба ЗРК, чтобы "загнать их в угол".

Самым большим преимуществом истребителей-невидимок является их малозаметность. Это свойство означает, что дальность обнаружения их радаром может быть сильно сокращена. По соотношению между эффективной площадью рассеяния цели и дальностью обнаружения радаров можно заключить, что дальность обнаружения радаром пропорциональна корню в четвертой степени из эффективной площади радиолокационного отражения цели.

То есть, когда эффективная отражающая площадь РЛС уменьшается от исходной до одной шестнадцатой, то максимальная дальность обнаружения цели РЛС уменьшится до половины исходной. Расстояние, на котором радар захватывает цель, даже меньше, чем расстояние, на котором она обнаруживается. Таким образом, если дальность обнаружения сжимается, то и время на захват цели также естественным образом сокращается.

Малозаметность позволяет самолетам более чем вдвое уменьшать расстояние, на котором они могут быть обнаружены и захвачены радиолокационной системой противника. Это самое большое преимущество истребителей-невидимок по сравнению с остальными самолетами. И это также самая большая головная боль по борьбе с ними.

Стелс-характеристики F-22: аэродинамическая конструкция истребителя F-22 следует принципу отражающей волновой системы, то есть падающие радиолокационные волны концентрируются в восьми определенных направлениях, а затем рассеиваются. Можно сказать, что помимо стратегического бомбардировщика B-2A истребитель F-22 является самолетом с самой малой эффективной отражающей площадью РЛС.

В дополнение к конфигурации восьмеричной системы волнового отражения самолет также имеет выпуклый вертикальный стабилизатор V-образной формы, S-образный воздухозаборник, внутренний бомбоотсек, ромбовидное крыло, плоское реактивное сопло и пилообразные створки отсеков шасси и вооружения. Применение стелс-покрытий и радиопоглощающих материалов в итоге приводит к очень малой эффективной площади радиолокационного рассеяния истребителя F-22.

По информации, обнародованной Соединенными Штатами, эффективная площадь рассеяния РЛС истребителя F-22 составляет всего 0,01 квадратных метров. Столь малая эффективная отражающая площадь бортовой РЛС может сильно сжимать дистанцию, на которой истребитель возможно перехватить системами ПВО. Это позволяет не только сделать воздушный удар неожиданным, но и максимально повысить безопасность самолета.

По сравнению с F-22 F-35 по малозаметности уступает. Однако в конце концов, и F-35, и F-22 принадлежат к одному семейству, поэтому зрелая стелс-технология, использованная на F-22, естественным образом появилась и на F-35. Самые очевидные схожие характеристики: выпуклый вертикальный стабилизатор V-образной формы, S-образный воздухозаборник, внутренний бомбоотсек и пилообразные створки отсеков шасси и вооружения.

Однако плавность хода фюзеляжа не такая хорошая, как у F-22. Брюхо F-35 и верхняя часть фюзеляжа не такие гладкие, как у F-22, и невооруженным глазом заметна их неровная поверхность. Хотя эти выпуклости обязательно подвергаются стелс-обработке, с точки зрения отражения радиолокационных волн они точно хуже, чем гладкий фюзеляж. Тем не менее новые технологии, используемые на F-35, также далеки от устаревших характеристик F-22: воздухозаборник DSI, стелс-окраска нового поколения, система авионики нового поколения и так далее.

Согласно информации, раскрытой США, эффективная площадь рассеяния РЛС истребителя F-35 составляет 0,1 квадратных метра, что в 10 раз больше, чем у F-22. Такая ситуация вполне логична, ведь F-35 предполагается экспортировать союзникам, так что его характеристики малозаметности не могут быть слишком высокими. И напротив, F-22 никогда не будет продан за границу, как бы Япония его ни просила. Из этого очевидно, что Соединенные Штаты придают большее значение F-22, а не F-35. Поэтому и характеристики малозаметности истребителя F-35 не так хороши, как у F-22, и это вполне нормально.

В состав радиолокационной системы ЗРК С-300 входят обзорные РЛС 64Н6Е2 и РЛС сопровождения 30Н6Е. Максимальная дальность обнаружения РЛС 30Н6Е2 составляет 300 километров. РЛС с фазированной антенной решеткой 30Н6Е, работающая в Х-диапазоне, имеет максимальную дальность обнаружения 300 километров и может одновременно наводить 12 ракет на перехват шести групп воздушных целей.

С появлением боевых самолетов-невидимок в новом комплексе ПВО С-400 также было уделено большое внимание их перехвату. Поэтому в ЗРК С-400 появилась РЛС, предназначенная для обнаружения истребителей-невидимок.

ЗРК С-400 имеет четыре типа РЛС: Небо-М, 91Н6, 96Л6 и 36Н6.

Небо-M — это радиолокационный комплекс обнаружения с фазированной антенной решеткой в ​​системе ПВО С-400, который специально разработан для борьбы с истребителями-невидимками. Эта РЛС состоит из трех радиолокационных модулей, работающих в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазонах соответственно. Малозаметные цели с величиной эффективной отражающей площади всего 0,05 квадратных метра могут быть обнаружены на расстоянии до 200 километров.

91Н6 — это радар раннего обнаружения с пассивной фазированной антенной решеткой, являющийся основной РЛС ЗРК С-400, дальность ее обнаружения баллистических ракет — 230 километров, дальность обнаружения малозаметных целей — 150 километров.

РЛС всевысотного обнаружения 96Л6 имеет дальность обнаружения 340 километров для целей с эффективной отражающей площадью 16 квадратных метров, дальность обнаружения 250 километров для целей с эффективной площадью рассеяния 4 квадратных метра и дальность обнаружения 185 километров для целей с эффективной площадью радиолокационного отражения 0,4 квадратных метра.

36Н6 — это РЛС наведения на цель, основное назначение — выдача координат зенитным управляемым ракетам. Радар может отслеживать 300 целей в радиусе 600 километров, одновременно атаковать 36 из них и захватывать 72 цели.

В целом система ПВО С-300 практически не имеет средств противодействия малозаметным целям. Основная причина в том, что у нее нет специального антистелс-радара, а потому вероятность обнаружения самолета-невидимки на большом расстоянии мала.

Зенитный ракетный комплекс С-400 имеет специальный радар для борьбы с малозаметными целями, и его способность обнаруживать истребители-невидимки значительно выше, чем у С-300. Однако и ему сбить F-22 и F-35 довольно сложно. Причина в том, что F-22 и F-35 сжимают радиолокационную дальность перехвата ЗРК С-300 до 100 километров в силу своей эффективной площади рассеяния менее 0,1 квадратных метра, а то и в пределах 50 километров.

За счет оснащения радаром Небо-М ЗРК С-400 имеет дальность обнаружения 200 километров для целей с эффективной поверхностью рассеяния 0,05 квадратных метров. Тогда при расчете по формуле дальность обнаружения истребителя F-22 достигает 100 километров, а истребители F-35 могут быть обнаружены на расстоянии до 200 километров.

Таким образом, истребители F-22 и F-35 способны атаковать ракетами класса "воздух-земля" вне зоны перехвата систем ПВО С-300 и С-400. Однако после этого им необходимо немедленно закрыть бомбоотсеки и быстро улетать. Очевидно, что нынешние российские системы ПВО действительно не могут сбить американские истребители-невидимки. Ведь дальность действия ракет класса "воздух-земля" превышает 100 километров, поэтому самолеты-невидимки могут открывать огонь и вовсе вне зоны захвата радаров ПВО противника.