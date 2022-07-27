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В США одобрили продажу Японии ракет класса «воздух-воздух»

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AIM-120C-7
AIM-120C-7 AMRAAM. Фото с сайта aviationnews.eu.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Японии ракет класса «воздух-воздух» на сумму около 293 миллиона долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Пентагона.

Речь идет о ракетах средней дальности AIM-120C-7/8. «Госдепартамент принял решение одобрить возможную поставку правительству Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух"», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Токио будет поставлено оборудование для ракет. Общая сумма контракта составит 293 миллиона долларов. В военном ведомстве добавили, что документация о возможной сделке передана в Конгресс США. Проект осуществляется по запросу японской стороны, которая заявила о желании приобрести 150 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-7/C-8 класса «воздух-воздух» и три секции для наведения AIM-120 AMRAAM.

Ранее сообщалось, что США, Япония и Южная Корея усилят сотрудничество из-за угроз КНДР. Стороны, в частности, договорились о взаимодействии в сфере денуклиаризации Корейского полуострова, а также о расширении сотрудничества в сфере безопасности.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Продукция
AMRAAM
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