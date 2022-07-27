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В Белоруссии начали испытания модернизированного Т-72Б

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Танк Т-72Б
Танк Т-72Б ВС Беларуси.
Источник изображения: МО Республики Беларусь

Белорусское предприятие «140 ремонтный завод» выполняет работу по модернизации танка Т-72Б. Испытания модернизированной машины начали в середине июля. Об этом сообщил Государственный военно-промышленный комитет (Госкомвоенпром).

Отмечается, что в рамках опытно-конструкторской работы «Модернизация танка Т-72Б», которую выполняют по заказу бронетанкового управления Министерства обороны Белоруссии, предприятие разработало рабочую конструкторскую документацию и опытный образец танка.

В ходе испытаний, которые совместили с подготовкой к конкурсу «Танковый биатлон», экипажи оценивают технические и эксплуатационные показатели модернизированного танка.

Танк получил встроенную динамическую защиту, которой прикрыли башню, лобовую часть корпуса и бортовые экраны. В корме модернизированного Т-72Б установили решетчатые экраны. Также танк получил прицел «Сосна-У».

Ранее в июле сообщалось, что российские боевые машины поддержки танков «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе специальной военной операции России на Украине.

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