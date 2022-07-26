Дружба медведя с бурундуком: как изменились отношения России и Казахстана

16 мая 2022. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) во время встречи на полях саммита лидеров государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Неожиданный вызов Путину: пренебрежение среднеазиатских союзников

Спецоперация на Украина заставила страны Средней Азии переосмыслить свои отношения с Россией, пишет WSJ. Автор отмечает, что Казахстан и его соседи все чаще ищут точки соприкосновения с США.

Алма-Ата, Казахстан — В начале года Россия направила в союзный Казахстан более двух тысяч военнослужащих, чтобы помочь усмирить жестокие антиправительственные волнения. Спустя шесть недель, когда российские войска зашли на Украину, Казахстан получил возможность отплатить за услугу и выразить свою поддержку.

Но он ею не воспользовался.

Вместо этого Казахстан и другие страны Средней Азии сохранили нейтралитет, и единственной из бывших советских республик безоговорочную поддержку выразила Белоруссия. Казахстан пообещал соблюдать западные санкции против Москвы, посулил увеличить экспорт нефти в Европу в обход России, нарастил оборонный бюджет и принял у себя американскую делегацию с перспективой сблизиться Вашингтоном и выйти на его орбиту.

Ширящаяся пропасть между Москвой и ее крупнейшим союзником в Средней Азии — неожиданный вызов для президента Путина. Десятилетиями после распада Советского Союза Москва сохраняла влияние на бывшие братские республики через систему военных и экономических союзов. Главную роль среди них играет Казахстан — богатая нефтью страна площадью больше всей Западной Европы. Их общая граница протянулась на 7,6 тысяч километров — она вторая в мире по протяженности после американско-канадской.

Российская военная операция на Украине, которая во многом похожа на Казахстан, изменила их отношения. Как объяснили действующие и бывшие казахстанские чиновники, законодатели и аналитики, Нур-Султан сегодня переосмысливает привилегированное положение России в своей внешней политике и ищет точки соприкосновения со странами вроде США, Турции и Китая.

Показательный момент наступил в июне, когда президент Касым-Жомарт Токаев прилетел на главный экономический форум Путина в Санкт-Петербурге. С той же трибуны, где до него выступал российский лидер, Токаев заявил, что Казахстан не признаёт две пророссийских сепаратистских республики Донбасса, которые Путин якобы освобождает. На вопрос ведущего, уж не надавил ли на его страну Запад, Токаев отвечать не стал.

В ходе того же визита Токаев заявил российскому государственному телевидению, что его страна не будет помогать России обходить санкции, но подчеркнул, что Москва останется ключевым союзником. "Казахстан никоим образом не отказывается от своих союзнических обязательств", — подчеркнул он.

Это хрупкое равновесие. В Казахстане запрещены антивоенные демонстрации, чтобы не злить Москву, но при этом запрещена и публичная демонстрация знака Z, который в России стал пропагандистским символом.

Казахстанский депутат Саясат Нурбек объяснил логику Казахстана на примере сибирской басни, откуда у бурундука взялись полоски. Медведь и бурундук дружили, и как-то раз в хорошем настроении медведь хотел погладить бурундука по спине, но оцарапал когтями.

"Мораль сей басни такова: если ты друг медведя, пусть даже лучший, — береги спину, даже когда он в хорошем настроении", — сказал Нурбек.

Первый сигнал, что Казахстан не пойдет в ногу с Россией, прозвучал почти сразу после начала боевых действий: уже в начале марта он воздержался при голосовании по резолюции ООН с требованием прекратить "вторжение". А всего несколько дней спустя он отправил на Украину Boeing 767 с 28 тоннами лекарств, причем за этим рейсом последовали другие.

В начале июля Министерство финансов Казахстана опубликовало проект приказа о соблюдении западных санкций на некоторые виды экспорта в Россию.

Позиция Казахстана многих в России возмутила — особенно после того, как ее войска усмирили демонстрации, которые начинались как мирные протесты против повышения цен на газ, но, по мнению казахов, вылились в борьбу элит.

"Казахи, братья, это что за неблагодарность? — гневно поинтересовался популярный российский телеведущий Тигран Кеосаян. — На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитрожопыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь".

Казахи к такого рода заявлениям давно привыкли. Этнические русские составляют почти 20% населения, и русские националисты давно называют север Казахстана своей землей. В 2014 году, вскоре после того как Россия отобрала у Украины Крым, Путин заявил, что до распада Советского Союза у Казахстана не было своей государственности.

После Украины к его словам прислушались всерьез, тем более что Казахстан — единственная из среднеазиатских стран непосредственно граничит с Россией (Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан все расположены южнее). Никто из них российской спецоперации не поддержал, а Узбекистан даже заявил во всеуслышание, что не признаёт отколовшиеся республики Донбасса.

С частичным отчуждением США представилась возможность восстановить влияние в регионе, от которого они в последние годы отступились.

Начиная с апреля американские чиновники побывали в регионе несколько раз: сперва туда приехал главный дипломат президента Байдена по правам человека Узра Зея (Uzra Zeya), в конце мая поездку в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан совершил помощник госсекретаря США Дональд Лю (Donald Lu), а в июне в тех же странах побывал новоназначенный глава Центрального командования США генерал армии Эрик Курилла (Erik Kurilla).

Пассы США в сторону Казахстана вызвали в Москве недоумение, сказал исследователь Средней Азии при Российской академии наук Андрей Грозин. Хотя Кремль пока не обеспокоен, отметил он, если правительство Казахстана станет враждебным, для России это станет угрозой еще большей, чем враждебная Украина, учитывая протяженность общей границы.

"Но я думаю, до этого не дойдет, — сказал Грозин. — У казахстанской элиты инстинкт самосохранения развит сильнее, чем у их украинских коллег".

США обратились к странам Средней Азии с просьбой поддержать Запад по украинскому вопросу, но стараются избегать чрезмерного давления, заявили два представителя Госдепартамента.

28 июня, через неделю после визита генерала Куриллы в Таджикистан, Путин выбрал эту же страну для первого зарубежного визита с началом украинской операции. "Я очень рад быть на дружественной земле нашего союзника в этом регионе", — сказал Путин своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону.

После апрельского визита в Казахстан представитель Байдена по правам человека отправилась в соседнюю Киргизию. На совместной пресс-конференции с тогдашним министром иностранных дел страны Русланом Казакбаевым они объявили, что Киргизия и США вскоре подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве, по которому Бишкек сможет получать помощь в таких областях, как экономика и образование.

Однако через восемь дней Казакбаев подал заявление об отставке по состоянию здоровья, сообщил местным СМИ его преемник. При этом осведомленный источник сообщил, что это было сделано по требованию Москвы.

Кремль и МИД Киргизии на запросы не откликнулись, а Казакбаев комментировать события отказался.

Культурные, экономические и исторические связи среднеазиатских держав с Россией глубоки. Кроме того, у Москвы есть военные базы в Киргизии и Таджикистане, а также полигон для испытаний противоракетной обороны в Казахстане.

В начале мая, в годовщину победы над нацистской Германией, примерно десять тысяч человек прошли маршем по Алма-Ате, крупнейшему городу Казахстана. Они размахивали советскими флагами, несли портрет советского диктатора Иосифа Сталина и пели русские военные песни.

Россия — главный торговый партнер региона и обеспечивает работой миллионы мигрантов. Денежные переводы составляют почти треть ВВП Киргизии, более четверти Таджикистана и почти 10% Узбекистана. Львиная их доля приходится на Россию.

После санкций Запада традиционный торговый маршрут Казахстана в Европу через Россию почти остановился, а страховщики и импортеры с опаской смотрят на грузы, проходящие через страну. Теперь казахстанские чиновники изо всех сил пытаются диверсифицировать торговлю. (Всемирный банк предрекает, что экономика Средней Азии просядет в этом году на 4,1%).

Через несколько недель после начала конфликта казахстанская делегация отправилась в бывшие советские республики Азербайджан и Грузию на переговоры о возрождении так называемого Среднего коридора — торгового маршрута из Китая в Европу через Среднюю Азию, Кавказский регион и Турцию.

В прошлом этот торговый путь всерьез не рассматривался ни в Средней Азии, ни в Китае, ни в Турции — отчасти потому, что их правительства не хотели злить Россию, сказал директор Турецкого центра азиатско-тихоокеанских исследований и бывший советник министерства иностранных дел Сельджук Чолакоглу, который сейчас преподает китайском университете.

По его словам, российская спецоперация придала смелости странам региона, в том числе Китаю и Турции, бросить вызов господству Москвы.

Региональный сдвиг

Украинский конфликт взволновал бывшие советские республики Средней Азии и всколыхнул новые споры о Среднем коридоре. За последние несколько месяцев Россия дважды перекрывала Каспийский трубопровод, и Казахстан перенаправил часть грузов через каспийские порты Актау и Курык.

Там сейчас развернулась кипучая деятельность. Контейнерные перевозки с января по апрель выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель директора департамента транспортной политики и инфраструктуры Минпромторга Казахстана Зейнолла Ахметжанов.

Диверсификация торговли для Казахстана — вопрос выживания. За последние несколько месяцев Россия дважды перекрывала Каспийский трубопровод, по которому около 80% казахстанской нефти подается в черноморский порт Новороссийск. В конце марта Россия на несколько недель закрыла два из трех терминалов на ремонт из-за шторма. Вновь открылись они через несколько дней после того, как министр энергетики Казахстана и его делегация отправились в Москву на переговоры.

В начале июля российский суд постановил приостановить работу газопровода на 30 дней якобы в связи с экологическими нарушениями. Через несколько дней свое решение суд отметил, но в Казахстане уже отреагировали. Седьмого июля президент Токаев поручил нефтяным компаниям разработать новые судоходные маршруты.

Долгие годы между Москвой и Пекином существовало негласное разделение труда: Россия обеспечивала безопасность региона, а Китай развивал его экономику. Теперь меняется и это.

В конце апреля министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ посетил Казахстан и встретился с Токаевым. По данным Министерства национальной обороны Китая, стороны договорились развивать военное сотрудничество. Кроме того, Казахстан крепит отношения с Турцией — региональной державой и членом НАТО. В начале мая Токаев вылетел в Анкару, где подписал соглашение о совместном производстве в Казахстане боевых беспилотников.

Наконец, Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (порядка 918 миллионов долларов).

По словам одного высокопоставленного чиновника, часть средств пойдет на увеличение военного потенциала. Казахстан сделал выводы из ожесточенного сопротивления Украины, добавил чиновник, и будет реформировать армию, чтобы она стала мобильнее и лучше противостояла гибридной войне — сочетанию обычных боевых действий и таких методов, как кибервойна, дезинформация и вмешательство в выборы.

Многие на Западе сочли российскую армию бумажным тигром, однако один высокопоставленный чиновник из среднеазиатской страны сказал, что страх перед российскими амбициями, наоборот, лишь крепнет. "Одно дело, когда у них есть другие проблемы, и можно ругаться с Украиной и Восточной Европой, — сказал он. — Но представьте себе, если бы Украины не было. Кто будет следующим, мы?"

Статья написана при участии Уильяма Молдина (William Mauldin) и Джареда Малсина (Jared Malsin)