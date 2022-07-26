В Словакии назвали сроки передачи Украине партии истребителей МиГ-29

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Пока министр обороны Украины Резников продолжает грезить о поставках боевых самолетов западного образца, Украина может получить партию советских истребителей МиГ-29. Как сообщает британский телеканал Sky News. Словакия все же решила предать свои истребители Киеву.

По данным телеканала, Словакия все же приняла решение предать Украине все одиннадцать имеющихся у нее истребителей МиГ-29 еще советского производства. Передача произойдет концу августа, именно к тому времени самолеты выведут из боевого состава ВВС страны. При этом британцы ссылаются на заявление министра обороны Словакии Ярослава Надя.

Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны Ярослав Надь. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа

- говорится в сообщении телеканала.

Эпопея со словацкими истребителями длится почти с начала российской спецоперации. Ранее в Братиславе неоднократно заявляли, что готовы передать свои МиГ-29 Украине, но только после того, как договорятся с Польшей и Чехией об охране своего воздушного пространства. В начале июля словацкое Минобороны сообщило, что и с Варшавой и с Прагой договорилось. Позднее премьер Словакии Эдурд Герер пообещал передать Киеву самолеты.

На вооружении словацких ВВС находится 11 или 12 истребителей МиГ-29, из них две учебно-боевые "спарки". В каком состоянии самолеты неизвестно, четыре точно в боеготовом.