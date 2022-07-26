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Военное обозрение

В Белоруссии приступили к испытаниям модернизированной версии танка Т-72

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Источник изображения: topwar.ru

В Белоруссии начались испытания новой модернизированной версии танка Т-72. Как сообщается, работы по модернизации провел "140 ремонтный завод" по заказу бронетанкового управления Минобороны Белоруссии.

Как пишет белорусская пресса, с 2017 года в белорусскую армию стали поступать Т-72Б3 с 1130-сильным двигателем, динамической защитой "Контакт", экранам по бортам и новой 125-мм пушкой 2А46М-5 с повышенной живучестью ствола. Новая модернизация, судя по видео и фото, подразумевает установку тепловизионного прицела "Сосна-У", динамической защиты "Реликт" на башне, бортах и лбу корпуса. Корму прикрыли противокумулятивными решетками. Возможно, что какие-то изменения коснулись и внутренностей машины, но подробности данной версии не приводятся.

На российских интернет-ресурсах уже заметили, что в таком виде белорусский Т-72 больше напоминает российский Т-80БВМ.

По информации Государственного военно-промышленного комитета республики Белорусь, в настоящее время изготовлен опытный образец танка, который подвергается всевозможным испытаниям на полигонах Минобороны республики. Конструкторская документация на танк уже готова, в случае одобрения такой модернизации, предприятие может приступить к работам.

Отметим, что белорусские специалисты довольно успешно проводят модернизацию советской техники, приводя ее к современным стандартам. В прошлом году на выставке в Минске MILEX-2021 белорусы представили модернизированный танк Т-72БМЭ. На танке установили новые приборы, наводчик получил новый прицел "Эсса-72У" с телевизионными и тепловизионными каналами, а командир - специальный пульт и монитор, позволяющий дублировать действия наводчика. Динамическую защиту разместили на корме башни и заменили двигатель на новый мощностью 840 л.с.

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Страны
Белоруссия
Продукция
2А46
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Компании
140 РЗ
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