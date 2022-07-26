Войти
ИноСМИ

Западу придется согласиться на все, что потребуют россияне

346
0
0
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц посещают Ирпень, Украина
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц посещают Ирпень, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Ludovic Marin

Архитектура безопасности и коллапс Европы

Нынешние политические элиты Европы — уже прошлый век, и они уходят, пишет "Правда". В мире формируется новая архитектура безопасности. Восстание против однополярного мира уже невозможно остановить. А Западу придется выплатить вековые долги, которые не ограничатся только российскими амбициями.

Бранко Велькович (Бранко Вељковић)

В администрации Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) работала засекреченная и неформальная группа, в задачи которой входило продуцирование фальшивых новостей. Это делалось в рамках обеспечения наиболее животрепещущих государственных интересов и целей. Прежде чем объявится кто-нибудь "лучше всех осведомленный" и заявит, что входил в эту группу, я скажу, что все члены уже умерли. Конечно, подобной деятельностью занимались в обычном порядке и во всех службах безопасности СФРЮ, но группа, о которой идет речь, имела особый охват и значение. Отношение к ней было особым. Вообще этот сегмент деятельности служб безопасности СФРЮ совершенно не изучен. О последствиях и эффекте трудно говорить аргументированно без достоверной документации.

Теми же "средствами" пользуются и все современные службы, делая их частью тщательно спланированных и целенаправленных разведопераций.

Тем не менее ситуация, по всей видимости, вышла из-под контроля. Неясно, в какой момент истина утратила значение в формировании государственной политики современных государств, но мы оказались в положении, когда на всех уровнях организации самых развитых государств и их служб, политических партий и СМИ постоянно продуцируется и распространяется невероятное количество лжи. Ежедневно. Особенно беспокоит то, что ложь напрямую влияет на формирование внутренней и внешней политики,экономической политики, политики в области безопасности и обороны, на систему ценностей общества, на судьбы народов и даже на войну и мир.

Эксперты СФРЮ твердо знали (а сегодня этим беспринципно пользуются), что у лжи есть одна устойчивая особенность. Она всегда возвращается туда, откуда пришла. Тогда она становится крайне опасна. Ведь в таком случае, уже опасно модифицированная и "доработанная", эта ложь становится частью нарратива нового порядка, в котором она отныне воспринимается как правда и исходная точка для принятия новых, теперь уже совершенно бессмысленных и деструктивных политических решений.

Именно это мы сейчас и наблюдаем.

Ложь, которая использовалась бесчисленное количество раз, снова и снова ложится в основу следующего круга "конструктивных" решений.

Происходящее сейчас с современным миром и ситуация на Украине — видимая часть именно такого цикла. Украина — лишь трагичный и полностью спланированный "бустер" для всех этих событий.

В эпицентре — все те же старые соперники: Россия, Европа и США. Правда, на этот раз присутствуют еще и важные "игроки второго плана", такие как Китай, а также мощные, хотя и с трудом поддающиеся определению, транснациональные организации и субъекты.

Насколько сильны эти механизмы, стало очевидно именно сейчас, когда без особенных усилий перекраивается вся политическая архитектура Европы. Украинский кризис и трагикомичная, теперь столь ясная, полная беспомощность Европы — только искусственная "маскировка". На глазах и экранах европейцев уходят в отставку правительства и премьеры самых сильных европейских государства, как будто они главы администраций каких-нибудь районов в Сербии. Это политическое потрясение колоссальных размеров, и только незаинтересованный наблюдатель не видит масштабов происходящего. Итальянское правительство Марио Драги рушится под тяжестью проблем. Во Франции сменилось парламентское большинство не в пользу нынешнего президента. Болгария уже потеряла прозападное правительство, и очень трудно определить ориентацию нового политического руководства, которое предпочло позицию "лучше не вмешиваться". Эстонский премьер Кая Каллас и ее Партия реформ переживает "клиническую смерть" после распада ее коалиционного правительства. В начале следующего года госпожу Каю ждут новые выборы. В Испании перед выборным годом социалисты стремительно теряют поддержку, уступая растущему правому центру. Парламентский кризис разгорается и в Ирландии, Бельгии, Нидерландах. Польская политическая арена сотрясается в преддверии выборов, запланированных на осень следующего года, так как на фоне вездесущей проукраинской позиции разрастаются экономические и другие проблемы. Трудно однозначно спрогнозировать распределение там сил, и возможны большие сюрпризы. Судьба Бориса Джонсона как лакмусовая бумага отношений Европы с Украиной и всеобщего кризиса. И Бориса больше нет…

В результате (или вследствие) создаются условия для массовых протестов и беспорядков, которые не то что подавить, а хотя бы умерить службам безопасности будет очень трудно. Европа все глубже погружается в кризис. В довершение ко всему в ЕС наблюдается полная политическая маргинализация, и в обозримом будущем уйдут и французский президент Эммануэль Жан-Мишель Фредерик Макрон, и немецкий канцлер Олаф Шольц. Встает логичный вопрос: почему все европейские власти непрерывно совершают самоубийственные шаги в политическом смысле на фоне все более очевидного коллапса системы?

Взглянем на все это с точки зрения отдельных государств. Возьмем Германию, где отмечается невероятный рост краж топлива с грузовиков, служебных автомобилей и промышленных предприятий. Такова сегодня картина Европы.

Правды ради упомянем и США. Американский президент Джо Байден выглядит трагикомично. "Самый влиятельный человек на планете" не отличает папу Римского от темнокожего спортсмена и пытается приладить орден лауреату на спину. Кто обладает такой властью, чтобы сделать весь этот абсурд столь очевидным, чтобы высмеивать даже президента США? И зачем это кому-то нужно? Зачем нужно сводить государство как всеобъемлющую форму организации общества к полной бессмыслице? А ведь "вирус" полной беспомощности современных государств неумолимо и невероятно быстро распространяется. От Шри-Ланки до Кубы. Он вызывает не слишком "цивилизованный" ответ у разоренного и оглупленного населения, конечно, в первую очередь против собственных политических "элит".

Совершенно понятно, что снова формируется новая архитектура и политическая элита Европы, а также всего мира. Для двух вероятных сценариев будущего нынешняя политическая номенклатура совершенно непригодна. Да, они и прежде не сделали ничего хорошего, но они изо всех сил старались сохранить свои, ничем не заслуженные, позиции и готовы к очередному раунду "взятия на себя ответственности". Но кто-то их сейчас просто "стирает ластиком", поскольку теперь нужна совершенно другая политическая структура.

На случай первого, военного, сценария уже готова когорта абсолютно других политиков и экзекуторов. Ведь "кукловоды" в тени прекрасно понимают, что для возможного общемирового конфликта нужна такая элита, которая сможет раскачать и мобилизовать нации во имя безумной цели — тотальной войны с Россией. Это непростая задача, особенно когда российское военное превосходство столь очевидно, а европейская военная "машина" показала свою полную несостоятельность. Помимо накачанных наркотиками и татуированных "героев" на час, Европе не удалось собрать ни одной достойной профессиональной дивизии для войны на Украине. А те силы, которые Европа мобилизовала, уничтожаются еще на подходе к фронту. Что касается Соединенных Штатов, то все еще действует старый "договор", по которому и те, и другие внимательно следят, чтобы русский солдат случайно не убил американского и наоборот. По крайней мере не так, чтобы об этом узнала общественность. Разумеется, это не мешает им вести активную разведывательную и подрывную деятельность с конечной целью — воевать с Россией. За это отвечает десятый полк зеленых беретов армии США, напрямую подчиненный Европейскому региональному командованию армии США. Пожалуй, стоит отметить, что командование десятого полка находится на бывшей базе СС Третьего рейха в Бад-Тельце. Кстати, во время холодной войны там подготовили и реализовали операцию "Гладио".

Картина на поле боя, мягко говоря, печальная. По имеющимся данным, за последние пару недель украинская сторона теряла от тысячи до полутора тысяч солдат в день! Правда, официальная Украина резко сокращает эти цифры, утверждая, что теряет около 30 человек в день. Количество раненых и выбитых из строя раз в пять — десять больше. Исходя из столь ужасной статистики, понимаешь, что у Украины, читай Европы, даже теоретически нет шансов остановить русских. Современные боевые системы, которые человек, привыкший называть себя украинским президентом, упорно требует от Запада, являются частью интегрированных и хорошо продуманных боевых систем армий. Поэтому использоваться в полной мере они могут только в ходе масштабных и тактически и стратегически спланированных боевых действий. Само по себе это в основном оружие большой разрушительной силы, но не имеющее подлинного стратегического значения. Кроме того, для такого оружия, кроме планирования, нужны и обученные люди, а у украинцев их нет. Я уже не говорю о логистических проблемах, обслуживании и ремонте…. Но европейские государства хотят воевать с Россией до последнего украинца, при этом не делая своих профессиональных военных мишенью для российской артиллерии. Попытки же вербовать в европейских странах обученных добровольцев для украинского фронта окончились провалом. Одно дело играть в компьютерные игры, а другое — испытать на себе действие российского самоходного 203-мм орудия "Малка".

В случае второго сценария, то есть закрепления линии разграничения (во всех смыслах) с Россией, тоже нужны новые люди, которые сумеют провести исключительно сложные переговоры и прийти к необходимым в таком случае договоренностям. Эти люди должны уметь "приносить" мир. Этим "миротворцам" после всей лжи и глупостей, сказанных в западных СМИ, придется согласиться на все, что потребуют россияне. Причем публично. Более того, речь уже пойдет не только о русских, но и обо всех новых и уже крепко связанных с Россией российских союзниках как минимум на трех континентах. Ведь вирус западной немощи распространился по миру, и выплата вековых долгов не ограничится только российскими амбициями. По вышеупомянутому неписанному правилу колоссальная ложь, бытовавшая десятилетиями, теперь вернется к тому, кто ее произвел. Восстание против однополярного мира и гегемонии Запада распространяется быстрее, чем мигранты разбегаются по Европе, и остановить его невозможно. Вы представьте, как эта волна будет распространяться по всем государствам, которые десятилетиями разоряли "милосердные ангелы" из НАТО, а до них веками — британские "освободители" и все другие "добрые" колонизаторы. Чего тогда будет стоить американский или британский паспорт в Африке, Азии или Южной Америке?

В обоих случаях нынешние коррумпированные и криминализованные политические элиты Европы — уже прошлый век. Как и их образ мыслей, система ценностей, экономическая модель, основанная на безудержном грабеже и эксплуатации, а также оборонная политика и политика безопасности.

Совершенно ясно, что, сохраняя свои старые и кровавые замашки, эти элиты потянут за собой и политиков из малых стран, которые в последние годы и десятилетия бессмысленно и жалко цеплялись за безумную политику, проводимую в Европе. На этом "пути" они в стремлении к власти, материальным благам и славе, в крови и яде исступленно уничтожали собственные народы и государства. Похоже, это осознали и некоторые политики в нашем регионе. Понятно, что никто о них не заплачет.

Они и подобная западная политика неминуемо на протяжении десятилетий вгоняли многие государства, народы мира, а также множество озлобленных индивидов (их тоже не стоит недооценивать) в один неформальный, но очень сильный антизападный блок. Формально этот блок получил своих лидеров в лице стран БРИКС. Однако этот антизападный гнев уже вылился за пределы государств БРИКС и велик настолько, что обратного пути уже нет, а БРИКС так и не взял на себя лидерскую и организаторскую роль. На то есть и практические причины. "У кого есть энергоносители, оружие и продовольствие, у того и власть".

Стоит прислушаться к Рамзану Кадырову, который говорит о том, что за Украиной последует демилитаризация стран НАТО, и что этот процесс начнется с Польши. Конечно, это заявление пропагандистского толка, но Кадыров совершенно точно подразумевает военные действия. На самом же деле процесс демилитаризации стран НАТО в Европе в основном подходит к концу. Обороноспособность государства, безусловно, неотделима от обученных армий, количества и уровня их вооружений. Но для успешного ведения войны нужно не только это. Европа без энергоносителей, сырья, стратегических запасов продовольствия и без возможности в реальном времени мобилизовать нужное количество обученных солдат — более чем легкая добыча для российских войск с их практически неограниченными ресурсами. Единственная проблема, которая могла бы возникнуть у русских в случае такого конфликта, так это мобилизационная база. Но данная проблема может быть решена благодаря тому самому неформальному союзу ограбленных, подавленных и очень озлобленных народов по всему миру, которые только и ждут, чтобы отомстить за себя и прошлые поколения и компенсировать хоть часть того, что колониальная и капиталистическая Европа отнимала у них веками. С такой "идеологией" потенциальное количество рекрутов для войны в Европе достигнет миллиардов разгневанных. Кроме того, налицо еще и диспропорция в передовых военных боевых средствах. Конечно, в пользу России. Нельзя также не упомянуть совершенно нефункциональную экономику, валюту на глиняных ногах и пустые казны европейских государств. И опять-таки речь идет не том, что некому и нечем сопротивляться, а о том, сколько это продлилось бы. Или по уже обкатанному сценарию Европа могла бы вступить в войну колоссальных размеров и снова все "одолжить" у тех, кто обладает паспортами США (я намеренно не говорю "у американцев") или, скажем, у лондонского Ситибанка. Однако на этот раз этого было бы недостаточно. Мобилизационный потенциал Европы более чем сомнителен. Во-вторых, в случае такого конфликта еще вопрос, согласились бы десятки миллионов новоиспеченных "европейцев" из африканских и азиатских стран сражаться за новую родину с оружием в руках, или начались бы массовые грабежи и внутренние беспорядки эпических размеров. Знающий читатель легко свяжет этот факт при таком сценарии со многими вещами, в том числе с неминуемым и уже очевидным укреплением "правых" движений в Европе, в современном и историческом контексте. Этническая картина Европы очень изменилась за ХХ век. Как это все отразится на внутренней безопасности европейских государств? Сколько полицейских и с какими полномочиями потребовалось бы, чтобы охранять внутренний мир в европейских государствах в случае всеобщего кризиса и военного положения? Возможно, именно с этой точки зрения стоит рассматривать информацию о запланированном размещении 300 тысяч военнослужащих НАТО в европейских странах-членах альянса. Этого количества солдат недостаточно для нападения на областной центр, не говоря уже о целой России, и все стратеги это прекрасно понимают. Кстати, они могут пересчитать своих погибших на Украине, а первый эшелон самых неравнодушных уже погиб. Отсюда вопрос, кому нужны дополнительные 300 тысяч солдат НАТО в Европе? Откуда вообще они появятся, и кому и чему будут служить? Будут ли они размещены в рамках стратегических сил для военных или военно-полицейских целей? Если это силы для военно-полицейских целей, то против кого они будут действовать? Что о масштабах грядущих событий известно командованию НАТО, и о чем граждане Европы не имеют никакого понятия, если было принято решение, которое наводит на мысль: в ближайшее время подготовленных и вооруженных полицейских сил (внутренних войск) Европы со всей невиданной техникой и системам контроля уже будет недостаточно? Или, возможно, все это часть более масштабного сценария, по которому уничтожение национальных государств Европы — путь к уничтожению всех национальных государств мира и созданию нового (а на самом деле старого!) устройства в интересах неопределенных транснациональных субъектов, "умных" городов и оглупленных людей? Это и есть "великая перезагрузка"? По логике вещей и при всех других "поправках" выше сказанное подразумевает и пересмотр отношений между человеком и Богом, реорганизацию церкви, изменение социального и общественного устройства, взгляда на мир, жизнь и ценности и, более того, "изменение" и самого человека. Хотя это уже отдельный и долгий разговор.

Ответ на эти вопросы — на самом деле ответ на вопрос: куда идет Европа?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Болгария
Германия
Ирландия
Испания
Италия
Китай
Нидерланды
Польша
Россия
Сербия
США
Украина
Франция
Шри-Ланка
Эстония
Югославия
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
NATO
БРИКС
Евросоюз
ИТ
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:51
  • 1
Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений
  • 26.07 08:40
  • 29517
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 07:03
  • 19
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 01:38
  • 1
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 25.07 19:08
  • 4
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 25.07 18:41
  • 67
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.07 17:49
  • 3
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 12:47
  • 1
В Японии испытали ракету с новым двигателем
  • 25.07 12:36
  • 285
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 25.07 11:16
  • 1
«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот
  • 25.07 10:10
  • 1
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
  • 25.07 10:03
  • 145
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»