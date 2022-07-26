Западу придется согласиться на все, что потребуют россияне

Архитектура безопасности и коллапс Европы

Нынешние политические элиты Европы — уже прошлый век, и они уходят, пишет "Правда". В мире формируется новая архитектура безопасности. Восстание против однополярного мира уже невозможно остановить. А Западу придется выплатить вековые долги, которые не ограничатся только российскими амбициями.

Бранко Велькович (Бранко Вељковић)

В администрации Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) работала засекреченная и неформальная группа, в задачи которой входило продуцирование фальшивых новостей. Это делалось в рамках обеспечения наиболее животрепещущих государственных интересов и целей. Прежде чем объявится кто-нибудь "лучше всех осведомленный" и заявит, что входил в эту группу, я скажу, что все члены уже умерли. Конечно, подобной деятельностью занимались в обычном порядке и во всех службах безопасности СФРЮ, но группа, о которой идет речь, имела особый охват и значение. Отношение к ней было особым. Вообще этот сегмент деятельности служб безопасности СФРЮ совершенно не изучен. О последствиях и эффекте трудно говорить аргументированно без достоверной документации.

Теми же "средствами" пользуются и все современные службы, делая их частью тщательно спланированных и целенаправленных разведопераций.

Тем не менее ситуация, по всей видимости, вышла из-под контроля. Неясно, в какой момент истина утратила значение в формировании государственной политики современных государств, но мы оказались в положении, когда на всех уровнях организации самых развитых государств и их служб, политических партий и СМИ постоянно продуцируется и распространяется невероятное количество лжи. Ежедневно. Особенно беспокоит то, что ложь напрямую влияет на формирование внутренней и внешней политики,экономической политики, политики в области безопасности и обороны, на систему ценностей общества, на судьбы народов и даже на войну и мир.

Эксперты СФРЮ твердо знали (а сегодня этим беспринципно пользуются), что у лжи есть одна устойчивая особенность. Она всегда возвращается туда, откуда пришла. Тогда она становится крайне опасна. Ведь в таком случае, уже опасно модифицированная и "доработанная", эта ложь становится частью нарратива нового порядка, в котором она отныне воспринимается как правда и исходная точка для принятия новых, теперь уже совершенно бессмысленных и деструктивных политических решений.

Именно это мы сейчас и наблюдаем.

Ложь, которая использовалась бесчисленное количество раз, снова и снова ложится в основу следующего круга "конструктивных" решений.

Происходящее сейчас с современным миром и ситуация на Украине — видимая часть именно такого цикла. Украина — лишь трагичный и полностью спланированный "бустер" для всех этих событий.

В эпицентре — все те же старые соперники: Россия, Европа и США. Правда, на этот раз присутствуют еще и важные "игроки второго плана", такие как Китай, а также мощные, хотя и с трудом поддающиеся определению, транснациональные организации и субъекты.

Насколько сильны эти механизмы, стало очевидно именно сейчас, когда без особенных усилий перекраивается вся политическая архитектура Европы. Украинский кризис и трагикомичная, теперь столь ясная, полная беспомощность Европы — только искусственная "маскировка". На глазах и экранах европейцев уходят в отставку правительства и премьеры самых сильных европейских государства, как будто они главы администраций каких-нибудь районов в Сербии. Это политическое потрясение колоссальных размеров, и только незаинтересованный наблюдатель не видит масштабов происходящего. Итальянское правительство Марио Драги рушится под тяжестью проблем. Во Франции сменилось парламентское большинство не в пользу нынешнего президента. Болгария уже потеряла прозападное правительство, и очень трудно определить ориентацию нового политического руководства, которое предпочло позицию "лучше не вмешиваться". Эстонский премьер Кая Каллас и ее Партия реформ переживает "клиническую смерть" после распада ее коалиционного правительства. В начале следующего года госпожу Каю ждут новые выборы. В Испании перед выборным годом социалисты стремительно теряют поддержку, уступая растущему правому центру. Парламентский кризис разгорается и в Ирландии, Бельгии, Нидерландах. Польская политическая арена сотрясается в преддверии выборов, запланированных на осень следующего года, так как на фоне вездесущей проукраинской позиции разрастаются экономические и другие проблемы. Трудно однозначно спрогнозировать распределение там сил, и возможны большие сюрпризы. Судьба Бориса Джонсона как лакмусовая бумага отношений Европы с Украиной и всеобщего кризиса. И Бориса больше нет…

В результате (или вследствие) создаются условия для массовых протестов и беспорядков, которые не то что подавить, а хотя бы умерить службам безопасности будет очень трудно. Европа все глубже погружается в кризис. В довершение ко всему в ЕС наблюдается полная политическая маргинализация, и в обозримом будущем уйдут и французский президент Эммануэль Жан-Мишель Фредерик Макрон, и немецкий канцлер Олаф Шольц. Встает логичный вопрос: почему все европейские власти непрерывно совершают самоубийственные шаги в политическом смысле на фоне все более очевидного коллапса системы?

Взглянем на все это с точки зрения отдельных государств. Возьмем Германию, где отмечается невероятный рост краж топлива с грузовиков, служебных автомобилей и промышленных предприятий. Такова сегодня картина Европы.

Правды ради упомянем и США. Американский президент Джо Байден выглядит трагикомично. "Самый влиятельный человек на планете" не отличает папу Римского от темнокожего спортсмена и пытается приладить орден лауреату на спину. Кто обладает такой властью, чтобы сделать весь этот абсурд столь очевидным, чтобы высмеивать даже президента США? И зачем это кому-то нужно? Зачем нужно сводить государство как всеобъемлющую форму организации общества к полной бессмыслице? А ведь "вирус" полной беспомощности современных государств неумолимо и невероятно быстро распространяется. От Шри-Ланки до Кубы. Он вызывает не слишком "цивилизованный" ответ у разоренного и оглупленного населения, конечно, в первую очередь против собственных политических "элит".

Совершенно понятно, что снова формируется новая архитектура и политическая элита Европы, а также всего мира. Для двух вероятных сценариев будущего нынешняя политическая номенклатура совершенно непригодна. Да, они и прежде не сделали ничего хорошего, но они изо всех сил старались сохранить свои, ничем не заслуженные, позиции и готовы к очередному раунду "взятия на себя ответственности". Но кто-то их сейчас просто "стирает ластиком", поскольку теперь нужна совершенно другая политическая структура.

На случай первого, военного, сценария уже готова когорта абсолютно других политиков и экзекуторов. Ведь "кукловоды" в тени прекрасно понимают, что для возможного общемирового конфликта нужна такая элита, которая сможет раскачать и мобилизовать нации во имя безумной цели — тотальной войны с Россией. Это непростая задача, особенно когда российское военное превосходство столь очевидно, а европейская военная "машина" показала свою полную несостоятельность. Помимо накачанных наркотиками и татуированных "героев" на час, Европе не удалось собрать ни одной достойной профессиональной дивизии для войны на Украине. А те силы, которые Европа мобилизовала, уничтожаются еще на подходе к фронту. Что касается Соединенных Штатов, то все еще действует старый "договор", по которому и те, и другие внимательно следят, чтобы русский солдат случайно не убил американского и наоборот. По крайней мере не так, чтобы об этом узнала общественность. Разумеется, это не мешает им вести активную разведывательную и подрывную деятельность с конечной целью — воевать с Россией. За это отвечает десятый полк зеленых беретов армии США, напрямую подчиненный Европейскому региональному командованию армии США. Пожалуй, стоит отметить, что командование десятого полка находится на бывшей базе СС Третьего рейха в Бад-Тельце. Кстати, во время холодной войны там подготовили и реализовали операцию "Гладио".

Картина на поле боя, мягко говоря, печальная. По имеющимся данным, за последние пару недель украинская сторона теряла от тысячи до полутора тысяч солдат в день! Правда, официальная Украина резко сокращает эти цифры, утверждая, что теряет около 30 человек в день. Количество раненых и выбитых из строя раз в пять — десять больше. Исходя из столь ужасной статистики, понимаешь, что у Украины, читай Европы, даже теоретически нет шансов остановить русских. Современные боевые системы, которые человек, привыкший называть себя украинским президентом, упорно требует от Запада, являются частью интегрированных и хорошо продуманных боевых систем армий. Поэтому использоваться в полной мере они могут только в ходе масштабных и тактически и стратегически спланированных боевых действий. Само по себе это в основном оружие большой разрушительной силы, но не имеющее подлинного стратегического значения. Кроме того, для такого оружия, кроме планирования, нужны и обученные люди, а у украинцев их нет. Я уже не говорю о логистических проблемах, обслуживании и ремонте…. Но европейские государства хотят воевать с Россией до последнего украинца, при этом не делая своих профессиональных военных мишенью для российской артиллерии. Попытки же вербовать в европейских странах обученных добровольцев для украинского фронта окончились провалом. Одно дело играть в компьютерные игры, а другое — испытать на себе действие российского самоходного 203-мм орудия "Малка".

В случае второго сценария, то есть закрепления линии разграничения (во всех смыслах) с Россией, тоже нужны новые люди, которые сумеют провести исключительно сложные переговоры и прийти к необходимым в таком случае договоренностям. Эти люди должны уметь "приносить" мир. Этим "миротворцам" после всей лжи и глупостей, сказанных в западных СМИ, придется согласиться на все, что потребуют россияне. Причем публично. Более того, речь уже пойдет не только о русских, но и обо всех новых и уже крепко связанных с Россией российских союзниках как минимум на трех континентах. Ведь вирус западной немощи распространился по миру, и выплата вековых долгов не ограничится только российскими амбициями. По вышеупомянутому неписанному правилу колоссальная ложь, бытовавшая десятилетиями, теперь вернется к тому, кто ее произвел. Восстание против однополярного мира и гегемонии Запада распространяется быстрее, чем мигранты разбегаются по Европе, и остановить его невозможно. Вы представьте, как эта волна будет распространяться по всем государствам, которые десятилетиями разоряли "милосердные ангелы" из НАТО, а до них веками — британские "освободители" и все другие "добрые" колонизаторы. Чего тогда будет стоить американский или британский паспорт в Африке, Азии или Южной Америке?

В обоих случаях нынешние коррумпированные и криминализованные политические элиты Европы — уже прошлый век. Как и их образ мыслей, система ценностей, экономическая модель, основанная на безудержном грабеже и эксплуатации, а также оборонная политика и политика безопасности.

Совершенно ясно, что, сохраняя свои старые и кровавые замашки, эти элиты потянут за собой и политиков из малых стран, которые в последние годы и десятилетия бессмысленно и жалко цеплялись за безумную политику, проводимую в Европе. На этом "пути" они в стремлении к власти, материальным благам и славе, в крови и яде исступленно уничтожали собственные народы и государства. Похоже, это осознали и некоторые политики в нашем регионе. Понятно, что никто о них не заплачет.

Они и подобная западная политика неминуемо на протяжении десятилетий вгоняли многие государства, народы мира, а также множество озлобленных индивидов (их тоже не стоит недооценивать) в один неформальный, но очень сильный антизападный блок. Формально этот блок получил своих лидеров в лице стран БРИКС. Однако этот антизападный гнев уже вылился за пределы государств БРИКС и велик настолько, что обратного пути уже нет, а БРИКС так и не взял на себя лидерскую и организаторскую роль. На то есть и практические причины. "У кого есть энергоносители, оружие и продовольствие, у того и власть".

Стоит прислушаться к Рамзану Кадырову, который говорит о том, что за Украиной последует демилитаризация стран НАТО, и что этот процесс начнется с Польши. Конечно, это заявление пропагандистского толка, но Кадыров совершенно точно подразумевает военные действия. На самом же деле процесс демилитаризации стран НАТО в Европе в основном подходит к концу. Обороноспособность государства, безусловно, неотделима от обученных армий, количества и уровня их вооружений. Но для успешного ведения войны нужно не только это. Европа без энергоносителей, сырья, стратегических запасов продовольствия и без возможности в реальном времени мобилизовать нужное количество обученных солдат — более чем легкая добыча для российских войск с их практически неограниченными ресурсами. Единственная проблема, которая могла бы возникнуть у русских в случае такого конфликта, так это мобилизационная база. Но данная проблема может быть решена благодаря тому самому неформальному союзу ограбленных, подавленных и очень озлобленных народов по всему миру, которые только и ждут, чтобы отомстить за себя и прошлые поколения и компенсировать хоть часть того, что колониальная и капиталистическая Европа отнимала у них веками. С такой "идеологией" потенциальное количество рекрутов для войны в Европе достигнет миллиардов разгневанных. Кроме того, налицо еще и диспропорция в передовых военных боевых средствах. Конечно, в пользу России. Нельзя также не упомянуть совершенно нефункциональную экономику, валюту на глиняных ногах и пустые казны европейских государств. И опять-таки речь идет не том, что некому и нечем сопротивляться, а о том, сколько это продлилось бы. Или по уже обкатанному сценарию Европа могла бы вступить в войну колоссальных размеров и снова все "одолжить" у тех, кто обладает паспортами США (я намеренно не говорю "у американцев") или, скажем, у лондонского Ситибанка. Однако на этот раз этого было бы недостаточно. Мобилизационный потенциал Европы более чем сомнителен. Во-вторых, в случае такого конфликта еще вопрос, согласились бы десятки миллионов новоиспеченных "европейцев" из африканских и азиатских стран сражаться за новую родину с оружием в руках, или начались бы массовые грабежи и внутренние беспорядки эпических размеров. Знающий читатель легко свяжет этот факт при таком сценарии со многими вещами, в том числе с неминуемым и уже очевидным укреплением "правых" движений в Европе, в современном и историческом контексте. Этническая картина Европы очень изменилась за ХХ век. Как это все отразится на внутренней безопасности европейских государств? Сколько полицейских и с какими полномочиями потребовалось бы, чтобы охранять внутренний мир в европейских государствах в случае всеобщего кризиса и военного положения? Возможно, именно с этой точки зрения стоит рассматривать информацию о запланированном размещении 300 тысяч военнослужащих НАТО в европейских странах-членах альянса. Этого количества солдат недостаточно для нападения на областной центр, не говоря уже о целой России, и все стратеги это прекрасно понимают. Кстати, они могут пересчитать своих погибших на Украине, а первый эшелон самых неравнодушных уже погиб. Отсюда вопрос, кому нужны дополнительные 300 тысяч солдат НАТО в Европе? Откуда вообще они появятся, и кому и чему будут служить? Будут ли они размещены в рамках стратегических сил для военных или военно-полицейских целей? Если это силы для военно-полицейских целей, то против кого они будут действовать? Что о масштабах грядущих событий известно командованию НАТО, и о чем граждане Европы не имеют никакого понятия, если было принято решение, которое наводит на мысль: в ближайшее время подготовленных и вооруженных полицейских сил (внутренних войск) Европы со всей невиданной техникой и системам контроля уже будет недостаточно? Или, возможно, все это часть более масштабного сценария, по которому уничтожение национальных государств Европы — путь к уничтожению всех национальных государств мира и созданию нового (а на самом деле старого!) устройства в интересах неопределенных транснациональных субъектов, "умных" городов и оглупленных людей? Это и есть "великая перезагрузка"? По логике вещей и при всех других "поправках" выше сказанное подразумевает и пересмотр отношений между человеком и Богом, реорганизацию церкви, изменение социального и общественного устройства, взгляда на мир, жизнь и ценности и, более того, "изменение" и самого человека. Хотя это уже отдельный и долгий разговор.

Ответ на эти вопросы — на самом деле ответ на вопрос: куда идет Европа?