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Экипаж станции «Тяньхэ» вошел в лабораторный модуль «Вэньтянь»

Разделы: Космонавтика
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Станция «Тяньхэ»
Станция «Тяньхэ».
Источник изображения: CCTV

Три члена экипажа орбитальной станции «Тяньгун» открыли люки между модулями «Тяньхэ» и «Вэньтянь». Таким образом, станция пополнилась лабораторным модулем, а в октябре получит второй аналогичный модуль, сообщает Spacenews.com.

«Вэньтянь» стал вторым модулем в составе китайской многомодульной станции «Тяньгун», сборка которой на околоземной орбите началась весной прошлого года. 23-тонный модуль обладает длиной 17,9 метров и предоставляет дополнительное жилое пространства для экипажа, шлюз для выходов в открытый космос, а также оборудование для проведения различных научных исследований, в основном биологических. Кроме того, «Вэньтянь» оснащен небольшим манипулятором, схожим с системой «АСПр», который нужен для будущих перестыковок модулей между узлами станции.

«Вэньтянь» был запущен на низкую околоземную орбиту утром 24 июля 2022 года, а через 13 часов полета достиг основного модуля «Тяньхэ». Затем состоялась процедура сближения и стыковки с передним стыковочным узлом «Тяньхэ». Когда давление между модулями было выровнено, экипаж «Шэньчжоу-14» открыл люки и зашел в новый модуль. В настоящее время все солнечные батареи «Вэньтяня» полностью развернуты. В сентябре «Вэньтянь» будет перестыкован с переднего на боковой узел «Тяньхэ».

Ожидается, что третий модуль «Тяньгуня» — лабораторный модуль «Мэнтянь» — будет запущен в космос в октябре этого года, а четвертый экипаж станции отправится к ней в конце года.

О том, как сводили с орбиты первую китайскую станцию, читайте в нашем материале «Дворец на нашу голову».

Александр Войтюк

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  • В новости упоминаются
Проекты
Шэньчжоу
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