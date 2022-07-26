Войти
ixbt.com

Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях

418
1
-2
Параллельный импорт
Параллельный импорт.
Источник изображения: ixbt.com

«Когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции»

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров вчера предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров вскоре отменят. Напомним, этот механизм позволяет ввозить в Россию зарубежную продукцию без разрешения правообладателей.

Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции. — Денис Мантуров.

С 7 мая Минпромторг разрешил ввозить в Россию автомобили Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, Lexus и многие другие иномарки с запчастями для них без разрешения правообладателей, а 28 июня президент Путин подписал закон, который разрешает параллельный импорт и освобождает от ответственности за него.

Пользоваться параллельным импортом и свободно импортировать в Россию автомобили с недавних пор могут не только физические, но и юридические лица.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Daimler AG
Volkswagen
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Похожие новости
02.06.2021
Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам
16.04.2015
Минпромторг выделит 18 млрд рублей на беспилотный «КамАЗ»
23.10.2014
Россия плюс Китай
22.04.2014
"Кортеж" вписался в УАЗ
18.09.2013
Не только для президента
28.01.2013
ГАЗ предложил пересадить президента на «Чайку» с шасси Mercedes
1 комментарий
№1
26.07.2022 01:38
Не следует отменять параллельный импорт. Можно его уменьшить, но не отменять, конкуренция с нашими товаропроизводителями необходима.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:51
  • 1
Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений
  • 26.07 08:40
  • 29517
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 07:03
  • 19
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 01:38
  • 1
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 25.07 19:08
  • 4
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 25.07 18:41
  • 67
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.07 17:49
  • 3
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 12:47
  • 1
В Японии испытали ракету с новым двигателем
  • 25.07 12:36
  • 285
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 25.07 11:16
  • 1
«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот
  • 25.07 10:10
  • 1
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
  • 25.07 10:03
  • 145
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»