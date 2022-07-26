Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях

«Когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции»

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров вчера предупредил российских производителей о том, что механизм параллельного импорта по некоторым группам товаров вскоре отменят. Напомним, этот механизм позволяет ввозить в Россию зарубежную продукцию без разрешения правообладателей.

Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции. — Денис Мантуров.

С 7 мая Минпромторг разрешил ввозить в Россию автомобили Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, Lexus и многие другие иномарки с запчастями для них без разрешения правообладателей, а 28 июня президент Путин подписал закон, который разрешает параллельный импорт и освобождает от ответственности за него.

Пользоваться параллельным импортом и свободно импортировать в Россию автомобили с недавних пор могут не только физические, но и юридические лица.