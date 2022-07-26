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Техкульт

В Британии появится самый длинный в мире «воздушный автобан» для дронов

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Дроны

Британское правительство одобрило инициативу компании Altitude Angel по созданию воздушного коридора «Skyway» для тестирования БПЛА любых типов. Это будет наиболее протяженная магистраль такого рода в мире длиной 265 км, которая соединит города Рединг, Оксфорд, Кембридж и Милтон-Кейнс. Доступ обычным летательным аппаратам сюда будет закрыт, зато производители дронов смогут пользоваться «Skyway» беспрепятственно.

Проект «Skyway» вырос из проекта «Arrow Drone Zone» от все той же Altitude Angel, которая разработала систему навигации и регулирования воздушного движения для дронов. Идея в том, чтобы создать выделенный воздушный коридор для БПЛА любых типов, которые смогут передвигаться по нему в рамках своих задач, не сталкиваясь ни между собой, ни с другими объектами в воздухе. Испытания системы прошли успешно, и теперь британские власти одобрили создание полноценного воздушного коридора для реализации концепции на практике. Стоимость проекта составляет $14 млн, в числе главных инвесторов Королевская почтовая служба и Национальная служба здравоохранения Великобритании. Обе структуры планируют использовать дронов для быстрой и эффективной доставки небольших грузов. Планируется, что реализация проекта займет не более двух лет. Для участия в нем приглашаются все производители коммерческих БПЛА.

Дроны

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
БПЛА
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