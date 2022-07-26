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Техкульт

В Британии разработали неуязвимый для средств РЭБ дрон с лазерным управлением

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Дрон

Британские ученые разработали для британской армии новую систему управления дронами, которая делает их неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы противника. Разработка велась в рамках проекта «DSTL Air Command and Control, Intelligence Surveillance & Reconnaissance and Interoperability», создателем новой системы стала компания QinetiQ. В основе технологии лежит передача данных по лазерному лучу.

Технология получила название «двухсторонней оптической связи в открытом пространстве» (FSOC). Это не универсальная система связи, а своего рода запасной вариант, который должен доставить немало проблем противнику, полагающемуся на свои средства РЭБ. Предполагается, что он постарается установить контроль над всеми радиосигналами на поле боя, а в это время дрон с FSOC беспрепятственно выполнит свою миссию. Дополнительным преимуществом лазерной системы управления названа невозможность перехвата сигнала, управление всегда остается в руках оператора. Правда, пока не совсем понятно, как эта технология будет работать в условиях постановки дымовой завесы или при плохой погоде. Также для поддержания связи требуется сохранять прямой визуальный контакт с дроном, что исключает его использование на пересеченной местности и в городских условиях.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
QinetiQ
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