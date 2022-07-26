Робособаки перестают быть милыми, если прикрепить к ним боевое оружие

Робопес

В Твиттере стремительно набирает популярность видео с роботом-псом, который пытается стрелять из реального оружии, закрепленного у него на спине. Робот целенаправленно приближается к мишеням, целится и пытается их поразить — к счастью, пока безуспешно. Отдача оружия слишком сильна для такого слабого шасси, а корректировать свои действия робот толком не умеет.

Журналисты издания Vice провели расследование и выяснили, что автор сего творения – российский предприниматель и энтузиаст, который занимается разработкой ховербайков и прочих технических новинок. Видео впервые появилось на ютуб-канале Александра Атамова. Подробностей мало, но удалось узнать, что это была шутка, спонтанный эксперимент из серии «А что будет, если?». Создавать полноценного вооруженного робота он не планировал, поэтому намеренно взял дешевую модель «Yusu» от компании Unitree, которая едва справляется с боевым оружием. Как установили специалисты, на роботе закреплен ПП-19-01 «Витязь» – пистолет-пулемет российского производства, предназначенный для Росгвардии и ФСИН. Видео записано на частном коммерческом стрельбище, в безопасных условиях. И хотя робот на видео вряд ли способен представлять опасность, сама идея оснащения машин с автономным управлением реальным боевым оружием откровенно настораживает.