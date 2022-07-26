Как добить военно-морской флот Украины

Оказалось, что у Украины еще остались Военно-морские силы – по крайней мере, это следует из заявлений Минобороны России о том, что один из украинских кораблей был уничтожен в порту Одессы. Более того, Украина вынашивает планы создания на Днепре речной флотилии. О чем идет речь, какую опасность в условиях спецоперации эта флотилия может представлять и как можно было бы ее уничтожить?

Во время начала СВО военно-морские силы Украины представляли для России определенную угрозу – реализуй украинское командование их потенциал. К счастью, именно это в Киеве сделать не смогли. Значительная часть катеров ВМСУ была уничтожена на базах. По-настоящему опасный при других обстоятельствах морской спецназ ВМСУ был наполовину уничтожен и взят в плен в Мариуполе, а другую половину украинцы, похоже, используют просто как наземные спецподразделения, если не простую наземную разведку.

Провалили ВМСУ и минную войну – все их постановки были строго оборонительными. Попытки их катеров выходить в море заканчивались ударами по ним российской авиации. Фактически вся активность украинских ВМС вне берега свелась в итоге к полетам "Байрактаров", часть которых была и остается приписана к флоту Украины. С них корректировались атаки по острову Змеиный и сами они атаковали российские войска на нем.

Сильной стороной ВМСУ стали ракетные удары с берега по надводным целям и нефтегазовым платформам. Но имея поставленные с Запада ракеты и всю необходимую для целеуказания информацию от НАТО, для применения ракет не надо было много ума. Ничего решающего эти удары не принесли – ВМСУ по-прежнему прячутся на базах и даже на Змеином не показываются.

Свой флагман "Гетман Сагайдачный" украинцы затопили в порту сами. Впрочем, с учетом его технического состояния, толку от него не было никакого. Фактически вся деятельность ВМСУ сейчас ограничивается Днепровским лиманом (он же Днепровско-Бугский лиман). Где-то там до сих пор орудует украинский десантный корабль "Юрий Олифиренко", вооруженный ракетными установками залпового огня, который может использоваться для высадки и эвакуации диверсионных групп и для обстрела наших войск. Сейчас Днепровский лиман и река Южный Буг перекрыты минами – и там хозяйничают ВМСУ. В море им крупными силами пока не выйти, но и свой район они держат. На этом фоне и представляют интерес две новости об их будущем.

Американские катера и речные силы

Первая – отправка на Украину из США новой партии патрульных катеров в количестве аж 18 единиц. Пока, правда, неясно, какого типа, но это однозначно быстроходный катер с минимальной осадкой. Ранее Украина заказала в США 16 быстроходных катеров Mark VI, которые, будь они вооружены малогабаритными управляемыми ракетами, стали бы серьезной проблемой для ВМФ. Для их уничтожения, выйди они в море, пришлось бы проводить отдельную воздушно-морскую операцию.

Но пока они эти катера не получили. Американцы в своем пресс-релизе говорят о том, что это будут патрульные катера для рек, боевые катера "длиной 40 футов" для открытого моря и еще какие-то "оборонительные" морские катера поменьше. Mark VI в этом списке, видимо, нет, хотя бы потому, что они намного больше. Зато указанные выше катера легко перевезти на наземном транспорте.

А еще в конце июня Украина приступила к формированию речных сил, по сути являющихся неким аналогом советской Днепровской флотилии. Пока у них там в строю какие попало катера, не представляющие боевой ценности, а сама флотилия формируется в тех районах, которые давно оставлены российскими войсками – в северной части Днепра.

Но это никого не должно обманывать: северная часть – это спокойная зона, российская авиация там не работает, опасаться нечего и можно спокойно готовить войска к бою, не боясь бомбового удара. А вот когда прибудут нормальные скоростные катера с оружием, то у украинцев появится возможность кое-где создать нам проблемы. А именно – в Днепровских плавнях и на выходе из Днепра в Черное море.

Обстановка и угрозы

Если двигаться вверх по течению Днепра, то обстановка выглядит следующим образом. Россия контролирует Кинбурнскую косу и весь левый (восточный, по факту в лимане он южный) берег Днепра.

На противоположной стороне до Южного Буга все контролирует Украина, восточный берег Южного Буга почти весь тоже за ней – от истоков до примерно Лупарево, где начинается линия боевого соприкосновения, идущая потом на северо-восток к Кривому Рогу. С этого места оба берега Днепра под российским контролем, включая так называемые плавни – зоны отчасти заболоченных рукавов с густой растительностью по берегам с пойменными островками и намытыми отмелями.

Сразу за плавнями – Херсон, после которого русло реки уже несколько отличается, но плавни в том или ином виде присутствуют до плотины ГЭС в Новой Каховке. Далее, вверх по течению до Золотой Балки по западному берегу и до отметки чуть севернее Васильевки – по восточному, берега Днепра под российским контролем. А дальше – пока Украина.

Сейчас активность украинских войск на Днепре почти нулевая, но в плавнях иногда происходят попытки диверсионных групп просочиться на российскую территорию. В Сети встречаются видео о подразделениях Росгвардии, действующих в этой зоне на катерах. В качестве транспорта они используют армейские буксирно-моторные катера БМК-МТ, изначально предназначенные для понтонеров. Росгвардейцы ловят там диверсантов, разведчиков ВСУ и даже вооруженных дезертиров. Работа идет успешно, хотя со стороны все это похоже на Вьетнам – грязная вода, непроницаемые заросли по берегам, из которых в любой момент может быть открыт огонь. Просто пока его особо некому открывать.

Если Украине, используя новые катера и остатки своих морских спецвойск, удастся сформировать пусть небольшие, но хорошо оснащенные речные силы, а потом перебросить их с Днепра на Южный Буг по суше, то это может оказаться проблемой. Действуя одиночными катерами или парами катеров, они смогут по ночам осуществлять переходы через лиман в ту часть Днепра, которая непосредственно прилегает к Херсону, и вести там диверсии, в том числе в городской черте.

Американский речной катер отличается небольшими размерами, малой осадкой, низким шумом, очень высокой скоростью и отличной маневренностью. Вооружен, как правило, несколькими пулеметами, часть из которых имеет калибр 12,7 мм, а остальные – это 7,62-мм шестиствольные "Миниганы" с электроприводом вращающегося блока стволов, отличающиеся огромной скорострельностью и плотностью огня. Ловить в плавнях против такого противника на буксирном катере просто нечего.

Аналогичные сложности могут доставить и обещанные американцами морские катера. Выходя оттуда же, из Днепровского лимана или из Одессы, скоростные (40 узлов и более), очень маленькие и труднообнаружимые лодки смогут использоваться для диверсий против российских объектов и даже против судов вспомогательного флота ВМФ. Для боевых кораблей они большой угрозы не представляют.

Но это – сами по себе. А вот рыскать в трафике торговых судов и идентифицировать внутри него российские суда, которые нельзя отличить от других по радиолокационным отметкам, можно вполне. Высаживать и снимать с берега диверсантов – тоже, в том числе боевых пловцов, которые у Украины еще остались. Естественно, что все это не сможет обеспечить Украине никаких решающих успехов. Но иметь в виду эту угрозу стоит. Как и еще кое-что.

Зачистить Днепровский лиман

У России есть флот, и он, как вид Вооруженных сил предназначен для ведения войны в том числе против вражеских флотов, какими бы смешными они не были. Сейчас обстановка такова, что решение о применении ВМФ в значительной степени принимает какой-то командующий из сухопутных войск. Такова наша система управления.

У России на Черном море есть 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк. Летчики этого полка уже работали по ВМСУ – и успешно. Используются на Черном море морские вертолеты Ка-29, способные применять управляемые ракеты, в том числе против надводных целей.

Есть где-то и проходившие проверку в Сирии Ка-52К – корабельные вертолеты, способные кроме обычного для наземного вертолета состава оружия применять еще и противокорабельные ракеты Х-35. Есть флотские разведывательные подразделения, которые активно и успешно применяются в ходе специальной военной операции. В конце концов, есть широкий спектр управляемых ракет большой дальности, крылатых и не только, есть ракетные системы залпового огня "Смерч" в составе Сухопутных войск с дальностью стрельбы в десятки километров. Батарея таких машин, рассредоточенная на фронте от выезда на Кинбурнскую косу до Снегиревки на севере плацдарма за Днепром, пробивает все возможные корабельные стоянки на Южном Буге полностью.

Да, речные силы ВМСУ, остатки их флота и те катера, которые планируют передать американцы – это не большая проблема. Но лишь до тех пор, пока в нее не упрется, например, необходимость экстренно провести десантную операцию или рейд с моря на территорию противника. В этот момент внезапно может оказаться, что эти скорлупки на воде мешают, да и мешают сильно.

У России есть все инструменты для того, чтобы уничтожить остатки ВМСУ полностью, а конкретно в Днепровском лимане это давно можно сделать. И то же самое стоит сделать с их создаваемыми речными силами – просто на будущее, чтобы потом об них никто не запинался.

Черчилль как-то сказал, что в море есть две линии обороны: первая – по базам противника, а вторая – по своим собственным. Невозможно не признать то, что американцы поставляют Украине новые катера тогда, когда линия обороны в Днепровском лимане проходит по нашему берегу.

Александр Тимохин