В Москве стартовал самый масштабный в истории Ростеха чемпионат рабочих профессий

В столице стартовал чемпионат рабочих и инженерных профессий «Время первых». Соревнования впервые объединили на одной площадке как действующих мастеров своего дела, так и подрастающее поколение, став самыми масштабными за всю историю проведения корпоративных чемпионатов Ростеха. Участие в мероприятии принимают более 700 сотрудников Госкорпорации и более 1000 школьников столицы.

В течение пяти дней участникам чемпионата предстоит решать реальные производственные задачи. Работники, представляющие 90 предприятий Ростеха, будут состязаться более чем в 20 приоритетных для Корпорации компетенциях. Среди них – инженерный дизайн CAD, управление жизненным циклом, токарные и сварочные работы на станках с ЧПУ и др.

«В 2021 году Ростех преодолел важный рубеж, впервые получив консолидированную выручку свыше 2 трлн рублей. Одновременно выросли показатели чистой прибыли и стоимости активов. Достичь этого было бы невозможно без формирования и продвижения единого стандарта подготовки по рабочим и инженерным профессиям, привлечения в ОПК высококвалифицированных специалистов, в том числе молодежи, повышения престижа отрасли и интереса к российской промышленности среди молодых специалистов. На реализацию этих задач и направлено проведение нашего чемпионата», – отметил заместитель генерального директора Ростеха Дмитрий Леликов.

В ходе чемпионата школьники и студенты смогут узнать о возможном карьерном развитии на промышленных предприятиях и лично поучаствовать в производственных процессах. Так, в рамках профессиональных проб участникам расскажут о применении беспилотных летательных аппаратов в современном обществе, после чего они смогут собрать собственный дрон и протестировать его.

Ребята также смогут погрузиться в реальный научно-производственный процесс по производству новых материалов и композитных изделий. С помощью VR-тренажера изготовят методом вакуумной инфузии изделие из карбона. Кроме того, подростки смогут пообщаться с профессионалами своего дела, узнать больше о Госкорпорации Ростех и о возможностях, которые она предоставляет, а также зарядиться положительными эмоциями и получить памятные призы.

Важность вовлечения молодежи в профессиональную деятельность на торжественной церемонии открытия, прошедшей в Технополисе «Москва», особо отметил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

«Знаете, как определяется компания, у которой есть будущее? Это та компания, которая работает с молодежью. Ведь сегодняшние школьники и студенты уже завтра могут пополнить ряды государственной корпорации. Когда я вошел в зал, моему удивлению не было предела. Я увидел и молодежь, и сотрудников предприятий – азартных, готовых идти вперед. Хочется вам сказать, что вы очень нужны стране и очень для нее важны. И пусть этот чемпионат станет для вас по-настоящему счастливым и удачным!» – сказал Виктор Неумывакин.

«Время первых» включает пять соревновательных дней. Чемпионат строится по принципу ГТО, по результатам будут выбраны лучшие работники по каждой из компетенций. Церемония закрытия и награждение победителей состоится в пятницу, 29 июля.