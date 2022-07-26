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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

На атомном ледоколе «Урал» завершены покрасочные работы

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Второй серийный атомный ледокол проекта 22220 «Урал»
Второй серийный атомный ледокол проекта 22220 «Урал».
Источник изображения: ОСК

На втором серийном атомном ледоколе проекта 22220 «Урал», строящемся на Балтийском заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации), завершились покрасочные работы надводного борта заказа и открытых частей надстройки.

Покраска атомного ледокола заняла два месяца. За это время на надводный борт и открытые части надстройки УАЛ «Урал» нанесли финальные слои лакокрасочных материалов толщиной 40-50 микрон (около 0, 04 мм). Благодаря химическому составу специальной полиуретановой краски, экстерьер ледокола сохранит свой яркий цвет в условиях арктического климата. Специалисты отмечают, что используемая краска, поставленная на завод по программе импортозамещения, достаточно технологична в подготовке и нанесении.

Всего в работе по финальной окраске судна приняло участие 63 маляра, большая часть которых занималась покраской открытых частей надстройки ледокола. Кроме того, для завершения окрасочных работ специалисты капитанской службы с помощью буксиров развернули ледокол в акватории Невы и пришвартовали левым бортом у достроечной набережной Балтийского завода.

Атомный ледокол «Урал» принял свой окончательный внешний облик, готов к продолжению швартовных испытаний и последующих заводских ходовых испытаний.

© Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
ОСК
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