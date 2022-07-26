США испугались проводить учения в Черном море

9 июля 2021 года. Итальянский фрегат во время учений НАТО в Черном море.

ВМС США отменяют "необходимые" учения в Черном море из-за российско-украинского конфликта

США планировали крупномасштабные военно-морские учения Sea Breeze – 2022 с участием Украины вплоть до 24 февраля, пишет Newsweek. Теперь они отменены, а в маневрах НАТО, которые проходят у болгарских берегов, американские военные корабли не участвуют.

Дэвид Бреннан (David Brennan)

Официальные лица подтвердили, что учения ВМС США, ранее названные "необходимыми" для сдерживания России, были отменены. Учения Sea Breeze – 2022, запланированные этим летом в Черном море, были "отменены из-за продолжающейся военной операции России на Украине", сообщил журналу Newsweek представитель пресс-службы.

В учениях в июле 2021 года, организованных США и Украиной, приняли участие 32 военных корабля, в том числе эсминец с управляемыми ракетами класса USS Ross Arleigh Burke от НАТО и партнеров.

В прошлом году командующий Дэниел Марзлуф (Daniel Marzluff), руководитель операций Шестого флота США в Черноморском регионе, заявил Newsweek, что учения Sea Breeze "необходимы" для сдерживания России и обеспечения поддержки Украины со стороны США и НАТО.

Планирование Sea Breeze – 2022 продолжалось вплоть до начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. В январе в украинском портовом городе Одессе состоялось совещание по планированию учений, [итоги] которого были впоследствии отменены, а [новое] запланировано на март.

Но в электронном письме в субботу капитан Тамара Лоуренс (Tamara Lawrence) из Военно-морских сил США в Европе и Африке сообщила, что вместо этого проводятся учения НАТО меньшего масштаба, в которых не участвуют военные корабли США.

"Военно-морские силы Европы по-прежнему привержены нашим черноморским союзникам и партнерам, о чем свидетельствует наше участие в проводимых в этом году под руководством Болгарии учениях НАТО Sea Breeze – 2022", – сказала Лоуренс.

Sea Breeze – 2022 стартовали на прошлой неделе вдали от российско-украинских боевых действий и вблизи болгарских черноморских портовых городов Варны и Бургаса.

По данным Болгарского информационного агентства, в учениях примут участие 24 корабля, пять самолетов и два вертолета. Sea Breeze – 2022 – это первые крупномасштабные учения НАТО с момента начала военной операции России на Украине.

Никакие американские корабли участвовать в них не будут, хотя американский персонал и авиация будут задействованы.

На прошлой неделе Шестой флот сообщил, что в этих учениях примут участие разведывательные самолеты ВМС США P-8A Poseidon из состава 67-й оперативной группы, базирующейся на Сицилии (Италия) и личный состав 68-й оперативной группы в Испании.

В учениях Sea Breeze – 2022 примут участие 1390 военнослужащих из 10 стран НАТО, включая Албанию, Бельгию, Грецию, Италию, Латвию, Польшу, Румынию и Турцию.

"Мы с нетерпением ожидаем возобновления нашей работы в Черном море с Украиной, ценным партнером, когда это позволят условия", – добавила Лоуренс.