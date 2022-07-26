Министр обороны Украины Резников сообщил о получении на вооружение ВСУ первых трёх ЗСУ Gepard

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Германия поставила Украине три первые самоходные 35-мм зенитные установки Gepard, в ближайшее время Киев ожидает поступления еще двенадцати немецких ЗСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Германия пообещала поставить на Украину пятнадцать ЗСУ Gepard, три из них уже пересекли границу и находятся на украинской территории. По словам Резникова, поставка остальных установок ожидается до конца месяца. Особо украинский министр подчеркнул, что зенитные установки поступают с боеприпасами, так как ранее в ФРГ заявляли о проблеме с поставкой снарядов к швейцарским пушкам, установленным на зенитный комплекс.

Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитные комплексы, в которые нам переданы десятки тысяч патронов. Мы ожидаем первых 15 Gepard. Три сегодня заехали в Украину. Они сегодня уже в распоряжении Вооруженных Сил Украины

- заявил Резников.

Эпопея с передачей Украине ЗСУ Gepard длится с апреля этого года. Изначально планировалось передать Киеву 50 ЗСУ Gepard 1A2, снятых с длительного охранения, однако все встало после того, как оказалось, что у ФРГ нет необходимого количества боеприпасов для зениток, а Швейцария, являющаяся производителем снарядов, отказалась поставлять их Украине. Позднее, уже в этом месяце, немцы нашли независимого производителя в Норвегии, согласившегося поставить запрошенное количество снарядов 35Х228 мм для 35-мм автоматических пушек Oerlikon GDF. Но количество планируемых к передаче Киеву зенитных установок снизилось с 50 до 15.

ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км.