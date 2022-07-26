Войти
Военное обозрение

Министр обороны Украины Резников сообщил о получении на вооружение ВСУ первых трёх ЗСУ Gepard

303
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Германия поставила Украине три первые самоходные 35-мм зенитные установки Gepard, в ближайшее время Киев ожидает поступления еще двенадцати немецких ЗСУ. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Германия пообещала поставить на Украину пятнадцать ЗСУ Gepard, три из них уже пересекли границу и находятся на украинской территории. По словам Резникова, поставка остальных установок ожидается до конца месяца. Особо украинский министр подчеркнул, что зенитные установки поступают с боеприпасами, так как ранее в ФРГ заявляли о проблеме с поставкой снарядов к швейцарским пушкам, установленным на зенитный комплекс.

Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитные комплексы, в которые нам переданы десятки тысяч патронов. Мы ожидаем первых 15 Gepard. Три сегодня заехали в Украину. Они сегодня уже в распоряжении Вооруженных Сил Украины

- заявил Резников.

Эпопея с передачей Украине ЗСУ Gepard длится с апреля этого года. Изначально планировалось передать Киеву 50 ЗСУ Gepard 1A2, снятых с длительного охранения, однако все встало после того, как оказалось, что у ФРГ нет необходимого количества боеприпасов для зениток, а Швейцария, являющаяся производителем снарядов, отказалась поставлять их Украине. Позднее, уже в этом месяце, немцы нашли независимого производителя в Норвегии, согласившегося поставить запрошенное количество снарядов 35Х228 мм для 35-мм автоматических пушек Oerlikon GDF. Но количество планируемых к передаче Киеву зенитных установок снизилось с 50 до 15.

ЗСУ Gepard 1A2 имеет дальность стрельбы до 5 км, а по высоте - до 4 км, РЛС обнаруживает цели на дальности до 18 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Норвегия
Украина
Швейцария
Похожие новости
20.06.2022
Импортный бронеавтомобиль на Украине – не роскошь
17.11.2015
Россия по соотношению объема экспорта вооружений к ВВП занимает второе место в мире после Израиля
30.12.2014
Предварительные итоги 2014 года: мировой экспорт/импорт ВиВТ составил более 74 млрд долларов
12.11.2012
Будущее программы Нанна–Лугара
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
30.06.2011
Украина достойно представила на Ле Бурже собственный авиакосмический потенциал
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:51
  • 1
Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений
  • 26.07 08:40
  • 29517
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 07:03
  • 19
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 01:38
  • 1
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 25.07 19:08
  • 4
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 25.07 18:41
  • 67
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.07 17:49
  • 3
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 12:47
  • 1
В Японии испытали ракету с новым двигателем
  • 25.07 12:36
  • 285
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 25.07 11:16
  • 1
«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот
  • 25.07 10:10
  • 1
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
  • 25.07 10:03
  • 145
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»