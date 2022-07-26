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РИА Новости

Киев планирует взорвать более 120 тонн токсичного гексана в Славянске

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Славянск
Славянск.
Источник изображения: © Фото : Штаб территориальной обороны ДНР

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Минобороны России предупреждает жителей Славянска о том, что киевский режим завершил подготовку очередной чудовищной провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ. На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом — гексаном, общим объемом более 120 тонн", — сообщил он.

По его словам, после взрыва может образоваться оксичное облако, которое распространится более чем на десять километров и накроет все жилые районы города и близлежащих сел. В результате погибнут десятки тысяч мирных граждан и бойцов ВСУ.

Генерал-полковник уточнил, что гексан — это мощный нейротоксин и канцероген. Он оказывает раздражающее действие на кожу, при вдыхании поражает легкие, действует как сильное наркотическое вещество, вызывает сонливость, головокружение, поражение периферической нервной системы, онемение ног, угнетение центральной нервной системы и раздражение глаз.

При длительном контакте с парами гексана у человека возникает хроническое отравление, приводящее к серьезным заболеваниям нервной системы, которые проявляются понижением чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением мышечного тонуса и головными болями.

При том, что гексан способен самовоспламеняться при температуре внешней среды в плюс 23-38 градусов, взрыв может произойти и за счет аномально высокой температуры окружающего воздуха, которая сейчас установилась в Славянском районе.

"Наиболее эффективными экстренными мерами для защиты от паров гексана являются укрытие в помещениях, плотное закрытие окон и дверей. В случае отравления — обеспечение пострадавшим притока свежего воздуха, защита органов дыхания и кожи. Рекомендуем жителям Славянска и близлежащих населенных пунктов незамедлительно принять необходимые меры защиты", — подчеркнул Мизинцев.

Также он добавил, что цель запланированной Киевом провокации — обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в СМИ. Минобороны призвало ООН, Международный Комитет Красного Креста и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) повлиять на украинское руководство для предотвращения катастрофы.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Путин Владимир
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