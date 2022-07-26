Войти
Lenta.ru

«Росэлектроника» разработала компоненты оборудования для Superjet и МС-21

318
0
+1
Изображение российских пассажирских самолетов МС-21 на стенде на Национальной выставке гражданской авиации NAIS 2022 в Москве
Изображение российских пассажирских самолетов МС-21 на стенде на Национальной выставке гражданской авиации NAIS 2022 в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал компоненты для оборудования связи пассажирских самолетов Superjet и МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«Новая линейка вакуумных высокочастотных выключателей поляризованного типа отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования», — отметили в сообщении.

Параметры нового оборудования позволяют полностью заменить американские аналоги в составе бортовой аппаратуры радиосвязи.

В холдинге отметили, что вакуумные выключатели разработали в «НИИ электронно-механических приборов» (НИИЭМП) по заказу нижегородского научно-производственного предприятия «Полет». Изделия успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации.

Ранее в июле министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что самолет МС-21 поступит в авиапарк «Аэрофлота» в ближайшее время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Полёт НПП
Ростех
Росэлектроника
Проекты
МС-21
Похожие новости
12.07.2021
Интервью первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова
03.05.2018
HeliRussia 2018 готовит премьеры
21.11.2017
Виктор Кладов: мировой рынок для Ростеха не сжимается, есть новые центры роста
17.11.2014
МС-21: полет в будущее
11.07.2012
Российские технологии на Фарнборо-2012
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:51
  • 1
Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений
  • 26.07 08:40
  • 29517
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 07:03
  • 19
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 01:38
  • 1
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 25.07 19:08
  • 4
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 25.07 18:41
  • 67
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.07 17:49
  • 3
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 12:47
  • 1
В Японии испытали ракету с новым двигателем
  • 25.07 12:36
  • 285
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 25.07 11:16
  • 1
«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот
  • 25.07 10:10
  • 1
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
  • 25.07 10:03
  • 145
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»