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Военное обозрение

В прессе США: Израиль готов остановить ядерную программу Ирана даже силовыми методами

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Источник изображения: topwar.ru

Израиль готов остановить ядерную программу Ирана даже силовыми методами. Скорее всего, он совершит нападение до того, как Тегеран станет обладателем атомной бомбы.

Так рассуждает доктор Майкл Рубин из Американского института предпринимательства в своей статье, опубликованной в журнале 19FortyFive.

Он надеется на падение правящего режима в Тегеране из-за недовольства им населения, но в то же время смотрит на такую вероятность с тревогой. Ведь если в Иране начнется переворот, то Корпус стражей исламской революции (КСИР), в распоряжении которого может оказаться ядерный арсенал, станет никому не подконтрольным. В этом случае, отмечают в прессе США, он способен применить оружие массового поражения по инициативе своих генералов.

Такие перспективы внушают серьезные опасения Израилю, который исторически является главной мишенью Тегерана. Поэтому израильтяне в отношении иранской ядерной программы настроены менее оптимистично, чем администрация Белого Дома, которая может себе это позволить в связи со своим географическим положением. Успехи Тегерана в разработке ядерного оружия являются прямой угрозой для самого существования еврейского государства.

Автор считает, что решение Израиля нанести военный удар по иранской ядерной инфраструктуре, если оно будет принято, потребует не дюжины вылетов авиации ЦАХАЛ, а, скорее всего, тысяч в течение нескольких дней. При этом главным недостатком такого шага является то, что он оправдал бы риторику Тегерана о потребности иметь собственное ядерное оружие для самозащиты.

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Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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