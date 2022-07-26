Зеленский наживается на бедах Украины. Останавливаться не собирается

Кто получает выгоду от проблем Украины?

Пока миллиарды долларов и евро исправно поступают в украинскую казну, у Киева нет ни малейшего стимула договариваться о прекращении боевых действий, пишет American Thinker. На конфликте наживаются украинские коррупционеры, ВПК США и Европы. Страдания и гибель людей их не волнуют.

Александр Марковский

Недавняя встреча "Большой семерки" стала триумфом рвения над здравым смыслом. "Семерка" охвачена массой кризисов — инфляция, проблемы в энергетике, изменения климата, надвигающийся дефицит продовольствия — и при этом Украина не предложила решения ни одной из них.

И все же стороны согласились ввести седьмой пакет санкций и пообещали продолжать конфликт столько, сколько потребуется. Они просто не знают, что еще делать. В результате остаток времени они провели, зубоскаля над Путиным, вместо того, чтобы попытаться оценить уязвимости Запада и понять цели и стратегии Киева и Москвы.

По иронии судьбы итог встречи сулит радужные перспективы как Зеленскому, так и Путину. Президенту Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону невдомек, как разыгрывать эту восточноевропейскую партию. В итоге их обвели вокруг пальца как "заклятый друг" Владимир Зеленский, так и мнимый противник Владимир Путин. При всех своих разногласиях в одном ключевом моменте Зеленский и Путин сходятся: заканчивать боевые действия не намерен ни один из них.

Украина непроста считается самой коррумпированной страной Европы. С момента обретения независимости главной отраслью страны стала коррупция. Ни Зеленского, ни его кабинет стабильность и целостность Украины не заботят. Их волнуют лишь миллиарды финансовой помощи. С 2014 по 2020 год Украина получила ее на 51,3 миллиарда долларов, однако бóльшую часть этой огромной суммы разворовала ее деловая, военная и политическая элита. Как зловеще предвещал французский экономист и писатель Фредерик Бастиа (Frederic Bastiat): "Когда грабеж становится для ведущих членов общества образом жизни, со временем они создают для себя правовую систему, которая его разрешает, и моральный кодекс, который его славит".

Со своим моральным кодексом Зеленский и правящая элита метят в этакие палестинцы Европы. Они хотят, чтобы под натиском превосходящей силы ЕС принял Украину к себе и превратил ее в черную дыру, в которой бесследно пропадают миллиарды долларов и евро. И, как и с палестинцами, каждое поражение будет катализатором очередной волны сочувствия по всему миру.

Так что, чем шире разруха в украинских городах, чем больше потерь среди мирного населения и чем обширнее территориальные потери — тем прочнее украинский образ жертвы и тем лучше для Зеленского в политическом смысле.

Не успев толком дать присягу, Зеленский отправился по Европе с протянутой рукой. Он виляет хвостом, стоя на задних лапах, выклянчивая у МВФ миллиард-другой. Конфликт принес ему немедленные дивиденды: помимо многомиллиардных военных поставок и экономической помощи, Киев вытребовал 7 миллиардов долларов в месяц и заручился обещаниями 750 миллиардов на восстановление Украины. Так что пока миллиарды долларов и евро исправно поступают, у Киева нет ни малейшего стимула договариваться о прекращении боевых действий. Зеленский весьма топорно раздувает соперничество между Россией и США во имя собственных политических целей.

Логика же России носит стратегический характер. Санкции взвинтили цены на энергоносители и другое сырье, и теперь у страны огромный профицит бюджета. Конфликт для нее — гигантская воронка для западной экономики, куда утекают ее военные ресурсы. Москва убеждена, что время на ее стороне, и рассчитывает, что когда шапкозакидательские настроения столкнутся с суровой реальностью, Европу ждет холодная, темная и голодная зима недовольства. Более того, Москва контролирует основную часть газовых поставок, и всей европейской экономике грозит крах, если она перекроет вентиль. Особенно уязвимы алюминиевая, стекольная, химическая и нефтехимическая промышленность. Экономический коллапс грозит нарушить консенсус Запада.

Военная кампания России тоже движется весьма успешно. После того, как первые попытки захватить Киев и Харьков провалились, русские поменяли стратегию и сосредоточились на восточной Украине и Донбассе. Тактику они тоже сменили: города они больше не штурмуют (это обходится слишком дорого), а окружают их и благодаря подавляющему превосходству в артиллерии и авиации наносят противнику тяжелые потери, сводя при этом к минимуму собственные, а украинская пехота оказывается перед выбором сдаться или погибнуть. Зеленский такому раскладу всячески подыгрывает, а мольбы командиров окруженных частей отступить, чтобы спасти личный состав и технику, отвергает. Хотя это приводит к катастрофическим потерям — как сообщает западная разведка, до 1 000 человек в день — приток финансовой и военной помощи с Запада не иссякает.

Поэтому, пока Запад охотно помогает России и занимается саморазрушением, финансируя обе стороны конфликта за счет высоких цен на энергоносители и масштабных пакетов помощи, у Москвы есть все стимулы не прекращать боевые действия.

Еще одно преимущество Москвы — это доступ к современнейшей военной технике Запада. Отступающая украинская армия оставляет огромное количество вооружений. Так, 21 июня Германия поставила ей несколько PzH 2000 — самых дорогих и совершенных самоходных гаубиц в мире. Всего через несколько дней одна из них была подбита и отправлена на Урал.

Кроме того, на российский "Уралвагонзавод", по многочисленным сообщениям прессы, уже попали две 155-мм самоходные гаубицы — подарок Киеву из Франции. Когда Зеленский говорит, что западное оружие все решает, он имеет в виду банковские счета — свои собственные и своих приспешников. И действительно: при всей огромной помощи Запада украинская армия плохо оснащена и страдает от низкого морального духа и отсутствия дисциплины.

Москва называет эти боевые действия "специальной военной операцией", а не войной, потому что в ней задействовано лишь 200 000 военнослужащих — малая часть ее армии в 1,3 миллиона человек. Мысль, что Украина может "выиграть", попросту смехотворна — что под этим ни подразумевай.

Падение Лисичанска, последнего сильно укрепленного украинского опорного пункта, — прелюдия к масштабному наступлению русских на Харьков, Николаев и Одессу. Лишив Украину промышленной базы и доступа к Черному и Азовскому морям, Москва вполне сможет заявить НАТО: "Вы хотели Украину? Ну так забирайте".

Но и НАТО выйдет из конфликта отнюдь не с пустыми руками: убоявшись непредвиденных последствий, в ее состав вольются Швеция и Финляндия — две стабильные демократии. Кроме того, альянс, наконец, обрел врага, чтобы оправдать свое существование.

Острота момента в том, что пока Киев, Москва и американский ВПК зарабатывают, европейцы страдают, американцы терпят рекордную инфляцию, а украинцы гибнут.

Александр Марковский — старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований, который специализируется на национальной безопасности, энергетике, анализе рисков и других вопросах государственной политики. Автор книги "Анатомия большевика и либерального большевизма: Америка не победила коммунизм, а приняла его сама". Владелец и генеральный директор Litwin Management Services.