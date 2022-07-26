Чехия поменяет советские БМП-1 и БМП-2 на шведские CV90 MkIV

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Длившийся несколько лет тендер чешской армии на боевые машины пехоты аннулирован, Министерство обороны республики получило полномочия начать переговоры со Швецией о приобретении БМП CV90 MkIV.

Чешские военные еще в 2016 году объявили о планах замены стоящих на вооружении армии БМП-1 и БМП-2 советского производства на современные БМП западных производителей. Всего планировалось закупить 210 новых боевых машин пехоты. В тендере участвовали несколько производителей бронетехники, но к 2019 году в финал вышли четыре компании: BAE Systems с БМП CV90 Mk IV, Rheinmetall с БМП KF41 Lynx, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) с БМП Puma и General Dynamics с БМП на платформе ASCOD 2.

Позднее из конкурса выбыла БМП Pumа по причине полностью необитаемой башни, такой вариант чехов не устраивал. В 2021 году начались сравнительные испытания CV90 Mk IV, KF41 Lynx и ASCOD 2, по итогам которых Минобороны Чехии выдвинуло новые требования к машинам, что вынудило Rheinmetall и General Dynamics снять свои предложения. В финале осталась только CV90 Mk IV с новой башней, получившая обозначение CV90CZ, ее и будут закупать чехи.

Чуть ранее о закупке БМП CV90 Mk IV заявила Словакия, что также повлияло на выбор Чехии. Если Прага закупает 210 новых БМП, то Братислава объявила о планах закупить 233 единицы новой бронетехники.

Кстати, Министерство обороны Чехии также получило указание начать переговоры с США о поставке 24 истребителей пятого поколения F-35A, поставка которых должна начаться в 2027 году, после того, как истечет срок аренды 14 шведских истребителей Saab JAS-39C/D Gripen.