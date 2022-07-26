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Военное обозрение

Иранские СМИ сообщили о подготовке Израилем диверсии на объекте в Исфахане

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Источник изображения: topwar.ru

Израиль продолжает заниматься диверсионной деятельностью против Исламской Республики Иран. За последние годы от рук израильских спецслужб погибло большое количество не только иранских военных, но и ученых-физиков. Главная задача Израиля – сорвать разработку Ираном собственного ядерного оружия, хотя бы путем уничтожения инфраструктуры и физической ликвидации тех ученых и инженеров, которые к этой разработке причастны.

Иранским спецслужбам удалось разоблачить израильскую шпионскую сеть, которая, по словам представителей Ирана, пыталась организовать закладку взрывчатых веществ на одном из секретных объектов в провинции Исфахан. Контрразведчики Ирана сработали на опережение:

Еще несколько часов, и прогремел бы взрыв.

Израильские агенты, как утверждает иранская пресса, собирались действовать в Иране с помощью самых современных технологий. Но их удалось схватить. У задержанных обнаружили оружие, взрывчатые вещества, технические средства и средства связи.

Nour News, веб-сайт, связанный с Корпусом стражей исламской революции, утверждает, что агенты проникли в Иран с территории Иракского Курдистана. Ранее их обучили методам диверсионной борьбы в одной из африканских стран, а руководство подготовкой диверсантов осуществляли профессионалы из израильской спецслужбы «Моссад».

Пока иранские власти не говорят, о каком объекте идет речь. Но в провинции Исфахан находится, к примеру, объект атомной промышленности в Натанзе. То, что он мог стать мишенью для гипотетических атак Израиля, вполне вероятно. Иран пока не сообщает ни о гражданстве арестованных диверсантов, ни об их количестве. Однако в иранских социальных сетях пишут о таинственной смерти одного из ученых-ракетчиков. Саид Тамардар Мутлак называется мучеником исламской революции, а в его смерти иранцы обвиняют израильскую разведку.

Что интересно, израильская агентура действует в Иране столь успешно, что порой ей удается завербовать даже высокопоставленных военных. Например, если верить сообщению The New York Times, недавно был арестован генерал Революционной гвардии, сотрудничавший с израильской разведкой. Судя по всему, речь идет о бригадном генерале Али Насири. Но это, опять же, лишь информация, транслируемая западной прессой. Иран же предпочитает в таких случаях хранить молчание, чтобы не давать лишнего повода для разнообразных инсинуаций со стороны Израиля и США.

Впрочем, факт остается фактом – несколько месяцев назад свой пост покинул начальник разведки Корпуса Стражей Исламской Революции Хосейн Таеб, который занимал свой пост более 12 лет. Именно Таеб отвечал за разоблачение шпионской сети Израиля в Иране, но, судя по всему, в Тегеране остались не очень довольны его работой.

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