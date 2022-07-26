Эти артиллерийские системы помогут России уничтожить американские HIMARS

Азиатские союзники могли бы снабдить Россию на Украине реактивной артиллерией, превосходящей американские HIMARS: вот главные кандидаты

Артиллерийские системы Северной Кореи и Китая не имеют аналогов в мире. Если бы они оказались в руках у России, то у американских HIMARS не осталось бы шансов, пишет MWM. Но не все так просто. Автор рассказывает о сложностях получения этого оружия.

На фоне значительных российских успехов на Украине с весны 2022 года, пожалуй, самой заметной помощью Киеву со стороны союзников по НАТО стала реактивная артиллерийская система M142 HIMARS, которая высоко ценится за мобильность, точность и дальность поражения в 92 км. Система впервые введена в эксплуатацию в 2010 году, и Украина стала лишь шестой страной в мире, которая ее получила. Хотя российские источники неоднократно сообщали об уничтожении вражеских подразделений HIMARS, западные источники утверждают, что эти средства значительно усложнили военные действия России, причем на этапе, когда определяющую роль в кампании играет артиллерия. И если сама Россия с момента окончания холодной войны развитием реактивной артиллерии несколько пренебрегала — во многом из-за общего промышленного спада после развала Советского Союза, — то союзники Москвы вполне могут предоставить ей артиллерийские системы, соответствующие HIMARS или даже превосходящие их. В разработке реактивной артиллерии лидируют Северная Корея и Китай, которые производят системы, не имеющие аналогов в других странах мира.

Китайская система реактивной артиллерии PCL191 многими считается самой боеспособной в мире и продемонстрировала на испытаниях в июле 2021 года дальность стрельбы в 500 км – на 543% дальше HIMARS. Это означает, что она "накроет" основную часть Украины, даже не пересекая российской границы. Хотя ее поставки наверняка изменят правила игры на поле боя, продаже этой и других китайских систем мешает строгий нейтралитет Пекина. Китай не намерен поставлять оружие ни одной из сторон конфликта, и этот разительный контраст с решительной поддержкой Киева со стороны НАТО значительно ограничивает возможности России в отношении импорта вооружений. За вычетом Китая и России крупнейшей военно-промышленной базой за пределами сферы влияния Запада обладает Северная Корея — из-за географии Корейского полуострова она вложила в разработку ведущих мировых систем РСЗО значительные средства. Причем в отличие от Пекина Пхеньян открыто поддержал российскую позицию в ООН и в одностороннем порядке признал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики на востоке Украины, которые Москва признала еще в феврале.

Представленная в 2014 году корейская реактивная артиллерийская система KN-09 имеет дальность стрельбы в 200 км и легко "перестреляет" HIMARS. Кроме того, поставки можно будет наладить с наименьшими затратами: Северная Корея и Россия соединены железной дорогой, и системы вооружения можно будет перебросить на Украину в течение считанных дней, либо укомплектовав корейскими расчетами, либо российскими после надлежащего обучения. Первый вариант станет зеркальным ответом на переброску на Украину американского персонала, чтобы ускорить развертывание HIMARS. Северокорейский вариант еще более высокого уровня, система KN-25, был представлен в 2019 году и может похвастаться еще бóльшей дальностью действия — свыше 400 км. Он может поставляться вместо своего предшественника или наравне с ним. Обе системы разрабатывались для максимальной мобильности, как и HIMARS, и используют передвижные пусковые установки, позволяющие оперативно менять дислокацию после стрельбы. Из-за китайских ограничений на продажу оружия приобретение северокорейских КН-09 или КН-25 представляется для российской армии оптимальным решением: это не только позволит избежать проигрышного положения в артиллерийских дуэлях на Украине, но и практически осуществимо в обмен на передачу Северной Кореи технологий или излишков самолетов, поскольку авиация — основная слабость ее оборонного сектора. Однако из-за оружейного эмбарго ООН против Северной Кореи такие приобретения должны осуществляться тайно, не раскрывая страну происхождения.