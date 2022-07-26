США выделили дополнительную военную помощь Украине

ЦАМТО, 25 июля. Минобороны США 22 июля объявило о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности на сумму 270 млн. долл.

В частности, о выделении 175 млн. долл. объявил президент Джо Байден. Еще 95 млн. долл. выделено из фондов "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI).

Предоставляемый президентом США пакет помощи Украине является 16-й по счету передачей ВиВТ из наличия Министерства обороны США, санкционированной с августа 2021 года администрацией Д.Байдена.

В состав данного пакета вошли:

- четыре реактивные системы залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и дополнительные боеприпасы для них;

- четыре машины управления;

- 36 тыс. 105-мм снарядов;

- дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и другое оборудование.

В рамках инициативы USAI Министерство обороны США также предоставит Украине до 580 тактических БЛА / барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

В отличие от президентского пакета, в рамках USAI США закупают ВиВТ у американских производителей, а не поставляют оборудование из наличия ВС США. Таким образом, данное объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на поставку дополнительных ВиВТ Вооруженным силам Украины.

Согласно информации, опубликованной 22 июля Министерством обороны США, с момента прихода к власти администрации Д.Байдена США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около 8,2 млрд. долл. Как заявлено, США продолжают взаимодействовать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее меняющихся потребностей.