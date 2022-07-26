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РИА Новости

СМИ: США поставят Германию перед выбором

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Флаг Германии
Флаг Германии.
Источник изображения: Reuters

Die Welt: США хотят заставить Германию выбирать между Вашингтоном и Пекином

МОСКВА, 25 июля/ Радио Sputnik. Германия находится под двойным экономическим давлением, причина чему – США, уверен обозреватель газеты Die Welt Томас Штраубхаар.

"Новым и крайне опасным, однако, выступает одновременность кризисов и то, что между отдельными негативными событиями начинают происходить самоусиливающиеся цепные реакции, последствия которых неопределенны, трудноуправляемы и плохо поддаются оценке, – типичные эффекты снежного кома", – пишет он в опубликованной изданием статье.

Вашингтон – спонсор "немецкого экономического чуда" – теперь может потребовать от Берлина сделать выбор, добавляет журналист.

"Для Германии больше не будет политики "и-и". США дадут Европе выбор: либо она выбирает США в качестве стратегического союзника и таким образом делает Пекин заклятым врагом, либо выбирает Китайскую Народную Республику и отказывается от трансатлантических союзов, а значит, возможно, и от военного щита США для Европы", – считает Штраубхаар.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Это, в частности, спровоцировало рост цен на энергоносители и подстегнуло инфляцию в Европе.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США призвали перестать винить Россию в американских бедах.

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Страны
Германия
Китай
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Украина
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