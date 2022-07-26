Войти
ЦАМТО

CNN: подлодка "Белгород" с "Посейдонами" может открыть новый фронт "холодной войны" в океане

285
0
0
Атомная подводная лодка специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664) в период заводских ходовых испытаний, сентябрь 2021 года
Атомная подводная лодка специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664) в период заводских ходовых испытаний, сентябрь 2021 года.
Источник изображения: Олег Кулешов

ЦАМТО, 25 июля. Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" может подготовить почву для новой "холодной войны" в Мировом океане. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет CNN.

"Если "Белгород" сможет успешно расширить возможности российского флота, то это в следующее десятилетие подготовит почву для разворачивания "холодной войны" в глубинах океана...", – говорится в статье.

Согласно отчету Исследовательской службы конгресса (CRS), на который ссылается обозреватель, российская субмарина может нести до восьми стратегических подводных ядерных комплексов "Посейдон".

"Они предназначены для ответного удара по врагу в случае нанесения ядерного удара по России и могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн", – отметили в CNN.

Как напоминает "РИА Новости", ранее АО "ПО "Севмаш" сообщило о передаче подводной лодки "Белгород" Военно-морскому флоту России.

Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.

О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
949А Антей
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
11.07.2022
Первую подлодку-носитель "Посейдонов" передали ВМФ
06.04.2021
Весь цикл испытаний носителя "Посейдонов" завершится к сентябрю этого года
26.04.2019
Зловещая подлодка: на Западе оценили "Белгород"
24.04.2019
На "Севмаше" спустят на воду подлодку "Белгород" - носителя "Посейдона"
21.03.2019
Раскрыт срок завершения испытаний "Посейдона"
22.02.2019
Со скоростью "Пересвета": новейшее оружие поступило в войска досрочно
20.03.2018
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:51
  • 1
Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений
  • 26.07 08:40
  • 29517
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 07:03
  • 19
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 01:38
  • 1
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 25.07 19:08
  • 4
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 25.07 18:41
  • 67
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.07 17:49
  • 3
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 12:47
  • 1
В Японии испытали ракету с новым двигателем
  • 25.07 12:36
  • 285
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 25.07 11:16
  • 1
«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот
  • 25.07 10:10
  • 1
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
  • 25.07 10:03
  • 145
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»