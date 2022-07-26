CNN: подлодка "Белгород" с "Посейдонами" может открыть новый фронт "холодной войны" в океане

ЦАМТО, 25 июля. Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" может подготовить почву для новой "холодной войны" в Мировом океане. Об этом, как передает "РИА Новости", пишет CNN.

"Если "Белгород" сможет успешно расширить возможности российского флота, то это в следующее десятилетие подготовит почву для разворачивания "холодной войны" в глубинах океана...", – говорится в статье.

Согласно отчету Исследовательской службы конгресса (CRS), на который ссылается обозреватель, российская субмарина может нести до восьми стратегических подводных ядерных комплексов "Посейдон".

"Они предназначены для ответного удара по врагу в случае нанесения ядерного удара по России и могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн", – отметили в CNN.

Как напоминает "РИА Новости", ранее АО "ПО "Севмаш" сообщило о передаче подводной лодки "Белгород" Военно-морскому флоту России.

Она относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года. Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", но все характеристики этой подлодки засекречены.

О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.